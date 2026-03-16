SEGA z problemami. Firma potrzebuje nowej strategii na przyszłość

Sega ogłosiła plan gruntownych reform mających na celu poprawę wyników finansowych oraz skuteczności działań marketingowych. Podczas ostatniego spotkania z inwestorami, CEO firmy, Haruki Satomi, przyznał, że choć koszty produkcji głównych tytułów Segi są niższe niż u konkurencji z sektora AAA, nie przełożyło się to na oczekiwany wzrost sprzedaży.

Sega – reformy w "Sile Sprzedaży"

Sega zamierza teraz skupić się na optymalizacji swoich mechanizmów rynkowych, zamiast szukać oszczędności w samym procesie deweloperskim. Firma planuje wzmocnić działy analizy danych, aby lepiej optymalizować sprzedaż cyfrową. Satomi podkreślił, że istnieje duża przestrzeń do poprawy w obszarze "power to sell". Reforma ma na celu zmodernizowanie sposobu, w jaki gry docierają do odbiorców i jak są promowane po premierze.