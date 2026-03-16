SEGA z problemami. Firma potrzebuje nowej strategii na przyszłość

Sega ogłosiła plan gruntownych reform mających na celu poprawę wyników finansowych oraz skuteczności działań marketingowych. Podczas ostatniego spotkania z inwestorami, CEO firmy, Haruki Satomi, przyznał, że choć koszty produkcji głównych tytułów Segi są niższe niż u konkurencji z sektora AAA, nie przełożyło się to na oczekiwany wzrost sprzedaży.
Sega – reformy w "Sile Sprzedaży"
Sega zamierza teraz skupić się na optymalizacji swoich mechanizmów rynkowych, zamiast szukać oszczędności w samym procesie deweloperskim. Firma planuje wzmocnić działy analizy danych, aby lepiej optymalizować sprzedaż cyfrową. Satomi podkreślił, że istnieje duża przestrzeń do poprawy w obszarze "power to sell". Reforma ma na celu zmodernizowanie sposobu, w jaki gry docierają do odbiorców i jak są promowane po premierze.
Sega przyznała, że wyciąga wnioski z niepowodzeń. Słabe wyniki gry Sonic Rumble przyczyniły się do konieczności dokonania odpisu aktualizującego o wartości około 205 milionów dolarów (31,3 mld jenów) związanego z przejętym studiem Rovio.
W obliczu strat związanych z Rovio (nabytego w 2023 roku), gigant zamierza zmienić strategię wobec mobilnego segmentu swojej działalności. Zamiast eksperymentować z nowymi, mniejszymi projektami, firma skupi się na eksploatacji swoich najsilniejszych marek, takich jak Angry Birds oraz Sonic the Hedgehog. Sega planuje "odwrócić trend" poprzez rygorystyczne trzymanie się sprawdzonych marek, które mają globalną rozpoznawalność i potencjał do generowania stabilnych przychodów.
Chociaż nieustannie doskonalimy nasze możliwości rozwojowe – które stanowią źródło naszej siły – uważamy, że wciąż istnieje znaczny potencjał do poprawy i wzrostu zysków w zakresie naszej „siły sprzedaży”, czyli mechanizmów marketingowych i sprzedażowych. Obecnie wprowadzamy zmiany w tym obszarze, aby osiągnąć wzrost sprzedaży.