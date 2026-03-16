SEGA z problemami. Firma potrzebuje nowej strategii na przyszłość

Mikołaj Berlik
2026/03/16 10:20
CEO udzielił wywiadu.

Sega ogłosiła plan gruntownych reform mających na celu poprawę wyników finansowych oraz skuteczności działań marketingowych. Podczas ostatniego spotkania z inwestorami, CEO firmy, Haruki Satomi, przyznał, że choć koszty produkcji głównych tytułów Segi są niższe niż u konkurencji z sektora AAA, nie przełożyło się to na oczekiwany wzrost sprzedaży.

Sega – reformy w "Sile Sprzedaży"

Sega zamierza teraz skupić się na optymalizacji swoich mechanizmów rynkowych, zamiast szukać oszczędności w samym procesie deweloperskim. Firma planuje wzmocnić działy analizy danych, aby lepiej optymalizować sprzedaż cyfrową. Satomi podkreślił, że istnieje duża przestrzeń do poprawy w obszarze "power to sell". Reforma ma na celu zmodernizowanie sposobu, w jaki gry docierają do odbiorców i jak są promowane po premierze.

Sega przyznała, że wyciąga wnioski z niepowodzeń. Słabe wyniki gry Sonic Rumble przyczyniły się do konieczności dokonania odpisu aktualizującego o wartości około 205 milionów dolarów (31,3 mld jenów) związanego z przejętym studiem Rovio.

W obliczu strat związanych z Rovio (nabytego w 2023 roku), gigant zamierza zmienić strategię wobec mobilnego segmentu swojej działalności. Zamiast eksperymentować z nowymi, mniejszymi projektami, firma skupi się na eksploatacji swoich najsilniejszych marek, takich jak Angry Birds oraz Sonic the Hedgehog. Sega planuje "odwrócić trend" poprzez rygorystyczne trzymanie się sprawdzonych marek, które mają globalną rozpoznawalność i potencjał do generowania stabilnych przychodów.

Chociaż nieustannie doskonalimy nasze możliwości rozwojowe – które stanowią źródło naszej siły – uważamy, że wciąż istnieje znaczny potencjał do poprawy i wzrostu zysków w zakresie naszej „siły sprzedaży”, czyli mechanizmów marketingowych i sprzedażowych. Obecnie wprowadzamy zmiany w tym obszarze, aby osiągnąć wzrost sprzedaży.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:32

No cóż.

- Mocno namieszali w Creative Assembly przez projekt Hyenas który kosztował ich wiele pieniędzy i namieszał w ich zespołach devowych kosztem innych gier. Choć gry Total War od zawsze borykały się z problemami technicznymi to ostatnie lata ich strategi spowodowały dużo wpadek - nieudane Pharaoh, zaoranie rozwoju Three Kingdoms (co po dziś dzień powoduje konsternacje wsród graczy bo ta gra się dobrze sprzedawała) no i TW: WIII. TW Warhammer III jest mocno krytykowany za stan techniczny i rozwój DLC (tu raz jest lepiej raz gorzej, choć ostatnio chyba jednak wrócili na dobre tory). Drama była na tyle wielka że nawet wieloletni fani już nie wytrzymywali i nie mieli argumentów do obrony. Zobaczymy jakie będzie TW: W40k i Medieval III, bo jak się uda to studio znowu będzie "drukować pieniądze".

- Amplitude Studios woleli wrócić na własny rachunek niż dalej być pod Segą (Humankind ponizej oczekiwań i fatalne zakończenie rozwoju Endless Space 2). Od razu widac po ich Endless Legend II że firma wóciła na dobre tory.

- Sonic jako marka to śmiech na sali - choć Racers było udane to sprzedaż nie spełniła oczekiwań, a tak to same remastery.




