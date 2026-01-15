Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa era Animal Crossing: New Horizons. Aktualizacja 3.0 i ulepszenia dla Nintendo Switch 2

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 15:00
Nowe funkcje, usprawnienia rozgrywki i poprawki techniczne trafiają na Nintendo Switch oraz Switch 2.

Nintendo udostępniło aktualizację 3.0 do gry Animal Crossing: New Horizons, wprowadzając pakiet wcześniej zapowiedzianych nowości oraz szereg dodatkowych zmian poprawiających komfort rozgrywki. Update jest dostępny zarówno na Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2, a jego zakres obejmuje nowe elementy rozgrywki, ulepszenia systemowe oraz korekty techniczne.

Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons

Aktualizacja 3.0 dla Animal Crossing: New Horizons już dostępna

Debiutująca dziś edycja przygotowana z myślą o Nintendo Switch 2 została wzbogacona o ulepszoną oprawę wizualną, w tym wyższą rozdzielczość obrazu w trybie telewizyjnym, sięgającą 4K przy zachowaniu płynności ograniczonej do 30 klatek na sekundę. Nowością jest również obsługa sterowania myszą za pomocą prawego kontrolera Joy-Con 2. Rozszerzeniu ulegają funkcje sieciowe. W edycji na Nintendo Switch 2 możliwe będzie uczestnictwo w rozgrywkach online nawet dla dwunastu graczy jednocześnie.

Jedną z istotniejszych zmian jest też rozbudowa mechaniki craftingu. Gracze mogą teraz wytwarzać do dziesięciu przedmiotów jednocześnie, o ile dysponują odpowiednią liczbą materiałów. Sama aplikacja z przepisami DIY została wzbogacona o nową zakładkę, pozwalającą śledzić zlecenia hotelowe.

Aktualizacja porządkuje również kwestie zakupów. Przedmioty zdobyte dzięki połączeniu z Animal Crossing: Pocket Camp można teraz na stałe zamawiać w Nook Shopping, a elementy inspirowane serią Super Mario Bros. są dostępne bez potrzeby łączenia konta Nintendo. Pojawiły się też nowe zadania Nook Miles.

Nie zabrakło również nowego resortu wypoczynkowego prowadzonego przez rodzinę Kapp’na. Pojawiła się też funkcja resetowania, która pozwala uporządkować wyspę. Domowy magazyn po rozbudowaniu pomieści natomiast do 9000 przedmiotów, w tym drzewa, krzewy i kwiaty.

Wszystkie informacje dotyczące aktualizacji znajdują się na oficjalnej stronie Nintendo.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/animal-crossing-new-horizons-version-3-0-update-now-available

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

