Nowa edycja Dead Island 2 już dostępna. Dodano dwa darmowe tryby gry

Jak już wspomnieliśmy, do Dead Island 2 pojawiła się nowa aktualizacja o numerze 6, która dodaje dwa nowe tryby gry. Pierwszym jest Nowa Gra Plus, która umożliwia ponowne rozegranie kampanii fabularnej na postaci, którą już to uczyniliśmy - twórcy zalecają posiadanie co najmniej 30 poziomu przez rozpoczęciem kolejnego przejścia. Drugą nowością jest “Straż Sąsiedzka”, czyli tryb hordy polegający na próbie obronienia swojej siedziby w Venice Canals przed atakami wrogów.