Dead Island 2 z prezentacją nowego trybu. Nadchodzi też wersja Ultimate Edition

Wspomniany patch wprowadzi bowiem również do Dead Island 2 tryb Nowa gra plus, który opisywany jest jako „największe wyzwanie dla doświadczonych pogromców”. Zgodnie z zapowiedziami aktualizacja numer 6 zostanie udostępniona za darmo zarówno dotychczasowym, jak i nowym graczom. Użytkownicy sprawdzą się w nowych trybach już 22 października 2024 roku, czyli za nieco ponad miesiąc.

Plaion oraz deweloperzy z Dambuster Studios poinformowali również, że tego samego dnia na rynku zadebiutuje Dead Island 2: Ultimate Edition. Nowe wydanie zawierać będzie zarówno podstawową wersję gry, jak i dwa fabularne rozszerzenia: Haus i SoLA. Gracze, którzy zdecydują się sięgnąć po wspomnianą edycję, otrzymają także:

pakiet Kingdom Come: Deliverance II,

pakiet Pamiątki z Banoi,

pakiet złotej broni,

pakiet broni pulp,

pakiet Krwawa Zguba Reda,

pakiet postaci premium dla każdego z pogromców.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat tej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!

