Dwie części Metal Gear Solid znikają z oficjalnej dystrybucji

Podczas niedawnego State of Play zapowiedziano nadejście Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2. Czy to dobra informacja?

Dla PC-owców jak najbardziej, bo po raz pierwszy będą mieli oni szansę, by zagrać w dwie wcześniej niewydane na komputery odsłony MGS-a. Jeżeli zaś chodzi o innych... MGS4 i Peace Walker już nie do kupienia osobno Okazuje się, że zarówno Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, jak i Metal Gear Solid: Peace Walker niespodziewanie zniknęły z oficjalnej dystrybucji. Oba tytuły są całkowicie niedostępne za pośrednictwem PlayStation Store. Z kolei w Xbox Store widnieje adnotacja, iż pozycje te niedostępne są osobno, co następnie kieruje nas od razu do Master Collection Vol.2.

To sprawia, że od teraz jedyny legalny sposób, by zgarnąć Guns of the Patriots lub też Peace Walker to zakup wspomnianego drugiego wolumenu klasycznej kolekcji Metal Gear Solid. Jednocześnie oznacza to, że żadnej z tych produkcji nie kupimy już osobno i od teraz będziemy zmuszeni, by nabyć od razu obie omawiane tutaj gry.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots zostało wydane w 2008 roku jedynie na konsolę PlayStation 3. Z kolei Metal Gear Solid: Peace Walker ukazało się 2 lata później jako tytuł ekskluzywny na PlayStation Portable. Niemniej z czasem pojawiło się HD Edition, w które mogli bawić się również posiadacze PS3 oraz Xboxa 360. Jeżeli zaś chodzi o Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, to zestaw ten wejdzie na rynek 27 sierpnia 2026 roku. Dostępny będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. W pakiecie, poza obiema wspomnianymi już odsłonami, znajdziemy również Metal Gear: Ghost Babel, czyli tytuł z 2000 roku z Game Boy Color.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

