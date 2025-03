Nowa bohaterka zadebiutuje w MCU? Z najnowszej produkcji Marvela wycięto ważną scenę

Pod koniec trzeciego odcinka Hector Ayala zostaje brutalnie zamordowany, pomimo uniewinnienia go w procesie. W następnym odcinku Matt Murdock odwiedza kostnicę, aby odebrać rzeczy swojego klienta, w tym kostium i amulet Białego Tygrysa. Wcześniej została ujawniona informacja, że to właśnie amulet obdarza swojego nosiciela wielką siłą i szybkością.

Najnowszy czwarty odcinek Daredevila: Odrodzenie przyniósł nie tylko powrót Punishera, ale również zapowiedź nadejścia nowej bohaterki w MCU. Reżyser Jeffrey Nachmanoff w rozmowie z Brandonem Davisem ujawnił, że już w nowym epizodzie mogło dojść do pojawienia się postaci, ale podczas prac nad serialem zrezygnowano z tego wątku.

Na miejscu prawnik spotyka Angelę del Toro, siostrzenicę Hectora, która chce zobaczyć ciało swojego wujka. Matt odradza to jej, ale podczas rozmowy pada sugestia, że ktoś ostatecznie zajmie się sprawą śmierci Ayali i spróbuje odkryć, kto go zabił. W komiksach to właśnie Angela stała się nowym Białym Tygrysem.

