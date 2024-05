Nowa aktualizacja The Finals. Cheaterzy mają być teraz szybciej wykrywani i usuwani z gry

Na początku maja do darmowej strzelanki The Finals trafił nowy tryb rozgrywki w stylu Rainbow Six Siege. Deweloperzy nie zwalniają jednak tempa i właśnie opublikowali kolejną aktualizację, która nie tylko wprowadza kilka poprawek, ale i obejmuje występujących w grze oszustwa. Ponadto gracze otrzymali nowy strój.