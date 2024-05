Starfield w końcu w 60 FPS na Xbox Series X. Ogromna aktualizacja już dostępna

Starfield otrzymał też nowe opcje rozgrywki, dzięki którym gracze będą mogli dostosować wrażenia płynące z gry do własnych potrzeb i preferencji. Zainteresowani mogą m.in. wybrać poziom trudności walk naziemnych i kosmicznych, a także dopasować inne elementy. Największą nowością – na którą z pewnością czekało wielu użytkowników – jest jednak możliwość rozgrywki w 60 klatkach na sekundę na konsolach Xbox Series X.

Słyszeliśmy od wielu z was, że chcielibyście mieć większą kontrolę nad wiernością oprawy graficznej i wydajnością na konsoli Xbox, podobnie jak mogą to robić gracze na platformie PC. W nowej aktualizacji umożliwiamy to na konsolach Xbox Series X za pomocą kilku opcji, których możecie użyć, aby dopasować ustawienia do swojego stylu gry i ekranu – czytamy w opisie aktualizacji.