Nowa aktualizacja świetnego RPG-a usuwa najważniejsze błędy zgłaszane po dużej zmianie

Mikołaj Berlik
2025/11/26 10:50
„Wodna rewolucja” miała swoje wady. Enshrouded naprawia je w najnowszym patchu

Największa jak dotąd aktualizacja Enshrouded – „wodna rewolucja” – zebrała świetne opinie, ale jednocześnie przyniosła szereg błędów wyłapanych przez społeczność. Deweloperzy przygotowali dziś Patch 11, który skupia się na uszczelnieniu systemu wody oraz optymalizacji pozostałych elementów gry.

Enshrouded

Enshrouded – poprawki po rewolucji i stabilizacja rozgrywki

Patch 0.9.0.2 koncentruje się na dopracowaniu fizyki wody. Ulepszono jej przepływ, wydłużono czas utrzymywania się na powierzchniach i wyeliminowano problemy z nachodzącymi na siebie zbiornikami oraz wodospadami. Twórcy poprawili także animacje pływania i nurkowania, zwiększyli wydajność przy dużej ilości spadającej wody i usprawnili działanie elementów takich jak koło wodne.

Zmiany objęły również rozgrywkę i balans. Usunięto błąd teleportowania po zahaczeniu szybowcem o budynki, wzmocniono słabsze umiejętności i skorygowano zbyt mocne perki. Poprawki trafiły także do łowienia ryb oraz animacji, co ma zwiększyć płynność starć i ogólną responsywność postaci.

GramTV przedstawia:

Wrogowie zyskują poprawione zachowania w walce na dystans, a gracze otrzymują nowe zestawy pancerzy oraz unikalne elementy ekwipunku. Naprawiono również wiele lokacji, oświetlenie oraz przestrzenie podwodne. Crafting doczekał się nowego zestawu mebli, większego limitu dyspenserów i poprawek receptur.

Aktualizacja wprowadza ponadto czytelniejsze znaczniki na mapie, ulepszenia interfejsu łowienia i czarów, a także pierwsze prace nad optymalizacją serwerów. Deweloperzy zapowiadają kolejne poprawki, m.in. dotyczące pozycjonowania zwierząt w wodzie.

Na końcu twórcy ostrzegają o błędach związanych z najnowszymi sterownikami AMD. Zalecana jest czysta instalacja oprogramowania przy użyciu AMD Cleanup Utility.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1203620/view/625565405086222230

