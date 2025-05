Nowa aktualizacja Starfield już dostępna. Twórcy przedstawili zmiany w łatce 1.15.216

Bethesda udostępniła nową aktualizację do Starfield – Title Update 1.15.216. Zmiany nie będą zaskoczeniem dla graczy, którzy wcześniej testowali wersję beta, ale dla reszty wprowadzone poprawki mogą mieć znaczenie.

Starfield – Bethesda dzieli się nowościami

Patch 1.15.216 to zestaw poprawek, które wcześniej trafiły do wersji beta Starfield z 7 maja. Gracze otrzymują m.in. nowy preset graficzny „Very Low”, zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności na słabszych urządzeniach. Bethesda poprawiła również działanie skanera – otwieranie go podczas dłuższych sesji nie powinno już powodować spadków płynności.