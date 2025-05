Tatooine trafiło do Starfielda. Planeta nie wygląda tak dobrze jak w Star Wars Outlaws, ale ma niepowtarzalny klimat

Jeden z graczy postanowił przenieść słynną planetę z Gwiezdnych wojen do najnowszej gry science fiction od Bethesdy.

Pierwszy z modów dodaje do gry Tatooine jako niezależną planetę, zawierającą nowe frakcje, potwory, lokacje, bronie i inne elementy. Na razie nie znajdziemy tam zadań fabularnych, ale mod doskonale łączy się z kolejnym, który wprowadza Mos Eisley.

W sieci pojawiły się dwa nowe mody do Starfielda, które przenoszą kultowe elementy Gwiezdnych wojen do uniwersum kosmicznego RPG od Bethesdy. Dzięki nim gracze mogą odwiedzić pustynną planetę Tatooine oraz ikoniczne miasto Mos Eisley, w tym słynną kantynę Chalmun’s Cantina.

Star Wars – Mos Eisley dodaje do Starfielda szczegółowo odwzorowane miasto, znane z oryginalnych filmów, czy gry Star Wars Outlaws. Znajdziemy tu charakterystyczne budynki, punkty orientacyjne oraz możliwość odwiedzenia kantyny, w której Han Solo spotkał Luke’a i Obi-Wana.

To jednak nie jedyne starwarsowe dodatki stworzone dla Starfield. Wcześniej zaprezentowano m.in. Star Wars: Genesis – ogromny zestaw modów zawierający konwersję głównego wątku fabularnego, nową ścieżkę dźwiękową, narrację środowiskową, balans rozgrywki i elementy roleplayowe.

Inne godne uwagi projekty to Star Wars – Sith Empire Shattered Space Conversion, który przekształca dodatek Shattered Space w pełnoprawną opowieść z uniwersum Star Wars, a także mody dodające do gry postacie, rasy obcych oraz Din Djarina z serialu The Mandalorian.