Nowa aktualizacja Once Human ma „radykalnie” zmienić rozgrywkę. Nadchodzi Stellar Resonance

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Once Human poszerzy grono odbiorców. Survival zmierza bowiem na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S w 2026 roku. Teraz natomiast twórcy zapowiedzieli nową aktualizację, która zostanie udostępniona już za kilka dni.

Once Human dostanie dużą aktualizację Stellar Resonance

Aktualizacja zatytułowana Stellar Resonance trafi do Once Human już 28 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, update ma „radykalnie” odmienić rozgrywkę, a także wprowadzić nowe wyzwania dla graczy. Zostanie między innymi uruchomione specjalne wydarzenie, Visional Wheel: Starfall Inversion, które ma umożliwić wykonywanie gigantycznych skoków na ogromnie odległości i przenoszenie znacznie większej ilości sprzętu, niż zazwyczaj.