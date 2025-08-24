Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja Once Human ma „radykalnie” zmienić rozgrywkę. Nadchodzi Stellar Resonance

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 13:00
Gracze mogą spodziewać się nowych wyzwań.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Once Human poszerzy grono odbiorców. Survival zmierza bowiem na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S w 2026 roku. Teraz natomiast twórcy zapowiedzieli nową aktualizację, która zostanie udostępniona już za kilka dni.

Once Human dostanie dużą aktualizację Stellar Resonance

Aktualizacja zatytułowana Stellar Resonance trafi do Once Human już 28 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, update ma „radykalnie” odmienić rozgrywkę, a także wprowadzić nowe wyzwania dla graczy. Zostanie między innymi uruchomione specjalne wydarzenie, Visional Wheel: Starfall Inversion, które ma umożliwić wykonywanie gigantycznych skoków na ogromnie odległości i przenoszenie znacznie większej ilości sprzętu, niż zazwyczaj.

Nie zabraknie też nowej mechaniki walki, a także nowych urządzeń – Gravity Integrators. Dzięki nim gracze odblokują nowe obszary na mapie, a także stawią czoła silnym potworom. Pokonanie przeciwników zaowocuje specjalnymi nagrodami.

Budzisz się na pustkowiu. Przygotuj się na potwory, brak pożywienia i inne okrucieństwa przyrody. Wpływ Stardust nie ogranicza się do żywych istot – zanieczyszcza też ziemię i wodę. Jedzenie skażonej żywności i picie brudnej wody obniża twoje zdrowie psychiczne, co z kolei ogranicza maksymalne PŻ. – brzmi opis gry.

Na koniec przypomnijmy, że Once Human zadebiutowało 9 lipca 2024 roku na komputerach osobistych.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Once-Human-Is-Coming-To-Gamescom-2025-with-New-Update-Plan-Launching-o

