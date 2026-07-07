Nowa aktualizacja Heroes of Might and Magic: Olden Era dostępna. Twórcy odświeżają strategię

Najnowsza łatka skupia się na mechanikach frakcji, eliminacji błędów i wygodzie rozgrywki.

Twórcy Heroes of Might and Magic: Olden Era udostępnili kolejną aktualizację. Najnowsza łatka wprowadza duże zmiany w nekromancji, balansie frakcji oraz trybach rozgrywki – wszystko zostało szczegółowo opisane przez deweloperów na Steamie, gdzie znajdziemy również listę wszystkim zmian. Heroes of Might and Magic: Olden Era – Patch zmienia najważniejsze mechaniki Najnowsza aktualizacja Heroes of Might and Magic: Olden Era skupia się przede wszystkim na odświeżeniu obecnej mety i poprawie balansu pomiędzy frakcjami. Twórcy przygotowali zmiany bazujące na opiniach społeczności oraz analizie statystyk rozgrywki, dzięki czemu część kluczowych mechanik otrzymała zupełnie nowe zasady działania.

Największą zmianą jest przebudowa nekromancji. Od teraz gracze mogą wskrzeszać pokonane jednostki przeciwnika jako nieumarłych nawet wtedy, gdy wcześniej nie posiadali stworzeń tego samego poziomu w swojej armii. Zmieniono również koszt energii potrzebnej do przywoływania jednostek, a interfejs wzbogacono o możliwość ręcznego przekształcania poległych wrogów w Necromantic Energy bezpośrednio z ekranu wyników bitwy. Aktualizacja wprowadza także poprawki innych frakcji. Zmieniono działanie umiejętności Abyssal Communion należącej do Schism, która teraz obejmuje również jednostki spoza tej frakcji. Przebudowano również mechanikę larw Hive, skupiając ją bardziej na wykorzystaniu ich potencjału ofensywnego i eksplozjach.

GramTV przedstawia:

Deweloperzy zajęli się także balansem magii oraz umiejętności Summon Avatar. Po ostatnich zmianach osłabiających bohaterów Might zdecydowano się przywrócić podstawowe statystyki Battle Magic do wcześniejszych wartości. Summon Avatar otrzymało natomiast słabszą wersję bazową, ale większą liczbę możliwości rozwoju poprzez dodatkowe ulepszenia. Patch #11 dodaje również nowe szablony map turniejowych do generatora losowych map, między innymi Jebus Tournament i Outcast Tournament. Poprawiono rotację dostępnych szablonów, kolejność wyboru i banowania frakcji oraz usunięto liczne błędy, w tym exploit pozwalający graczom Temple nieskończenie zdobywać zasoby na mapie świata. Twórcy przypomnieli także, że wykorzystywanie błędów w rozgrywkach sieciowych może skutkować czasowym lub stałym banem. Heroes of Might and Magic: Olden Era jest dostępne wyłącznie na pecetach.