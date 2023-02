Gran Turismo 7 – nowa aktualizacja wprowadzi nie tylko wsparcie dla PSVR2

Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu Gran Turismo 7 otrzyma darmową aktualizację, która wprowadzi obsługę dla PlayStation VR2. Okazuje się jednak, że nie będzie to jedyna atrakcja przygotowana przez deweloperów ze studia Polyphony Digital. Kazunori Yamauchi – szef wspomnianego zespołu – opublikował bowiem wpis, który ujawnia, czego jeszcze można spodziewać się po nadchodzącej „łatce”.

Dzięki nowej aktualizacji Gran Turismo 7 zostanie wzbogacone o kolejne samochody

W miniony weekend Yamauchi postanowił przypomnieć graczom o nadchodzącej aktualizacji. Tweet udostępniony przez szefa Polyphony Digital został wzbogacony o grafikę prezentującą sylwetki czterech tajemniczych samochodów. Deweloper dał tym samym jasno do zrozumienia, że „zaprezentowane” przez niego maszyny trafią do Gran Turismo 7 wraz z nadchodzącym patchem.



Yamauchi nie ujawnił nazw samochodów, których sylwetki widoczne są na opublikowanej przez niego grafice. Fani natomiast spekulują, że do Gran Turismo 7 mogą trafić takie maszyny jak Citroen DS, AAR Eagle lub Honda RA272 oraz jeden z modeli Porsche. Czwarte auto pozostaje niewiadomą.



Na koniec przypomnijmy, że Gran Turismo 7 dostępne jest na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii gier wyścigowych od Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.

