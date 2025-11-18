Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja Battlefield 6 naprawia ponad 160 błędów. Aim Assist wraca do wersji z bety

Mikołaj Berlik
2025/11/18 15:30
Patch 1.1.2.0 poprawia broń, kampanię i animacje

Battlefield 6 otrzymał aktualizację 1.1.2.0, która skupia się na poprawie responsywności żołnierzy, precyzji broni i ogólnej stabilności produkcji. DICE wprowadziło też kilka zmian w systemie Aim Assist, przywracając jego działanie do stanu z otwartej bety.

Battlefield 6 – szczegóły najnowszej aktualizacji

Łatka odpowiada na problemy zgłaszane przez społeczność i obejmuje ponad 160 poprawek. Twórcy poprawili płynność animacji oraz zachowanie przy celowaniu, co ma przełożyć się na bardziej naturalne i przewidywalne starcia. Wprowadzono również nowy tryb czasowy dostępny przez ograniczony okres.

Jedną z najważniejszych zmian jest pełny reset Aim Assist. DICE wróciło do modelu z bety, który – zdaniem studia – najlepiej działał na wszystkich typach sterowania. Ograniczono też szybkie rozjeżdżanie się celności i dopracowano snajperki spoza klasy Recon, czyniąc je bardziej precyzyjnymi. Większość broni otrzymała mniejszy rozrzut, co powinno poprawić komfort strzelania. Na kontrolerach zredukowano opóźnienia wejścia i poprawiono pracę analogów.

Aktualizacja przyniosła także usprawnienia kampanii. Naprawiono problemy z cieniami, poziomami detali i zacinaniem się gry na wybranych ustawieniach, zarówno na kartach NVIDII, jak i AMD. Usunięto też błędy powodujące stuttering shaderów w prologu „Always Faithful” oraz kilka nienaturalnie jasnych efektów wizualnych.

Patch 1.1.2.0 jest jedną z największych dotychczasowych aktualizacji, obejmując zarówno poprawki rozgrywki, jak i optymalizację. Aktualizacja jest już dostępna, a Steam pobierze ją automatycznie przy kolejnym uruchomieniu klienta. Ostatnio informowaliśmy, że wyniki Battlefielda 6 znacząco przeważają nad osiągnięciami Call of Duty Black Ops 7.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/battlefield-6-title-update-1-1-2-0-released-full-patch-notes/

