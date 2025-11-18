Nowa aktualizacja Battlefield 6 naprawia ponad 160 błędów. Aim Assist wraca do wersji z bety

Battlefield 6 otrzymał aktualizację 1.1.2.0, która skupia się na poprawie responsywności żołnierzy, precyzji broni i ogólnej stabilności produkcji. DICE wprowadziło też kilka zmian w systemie Aim Assist, przywracając jego działanie do stanu z otwartej bety.

Battlefield 6 – szczeg ó ły najnowszej aktualizacji

Łatka odpowiada na problemy zgłaszane przez społeczność i obejmuje ponad 160 poprawek. Twórcy poprawili płynność animacji oraz zachowanie przy celowaniu, co ma przełożyć się na bardziej naturalne i przewidywalne starcia. Wprowadzono również nowy tryb czasowy dostępny przez ograniczony okres.