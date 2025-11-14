Nominacje do The Game Awards tuż-tuż. Nadchodzi moment ujawnienia kandydatów

Coroczna ceremonia The Game Awards, będąca jedną z kluczowych gal w kalendarzu branży gier wideo, ogłosi listę nominowanych produkcji w przyszłym tygodniu. Wydarzenie, którego gospodarzem jest Geoff Keighley, jest platformą do celebrowania największych osiągnięć danego roku, choć jest też często wykorzystywane do licznych, głośnych zapowiedzi nowych tytułów. Dzięki nowym informacjom opublikowanym na profilach społecznościowych, w tym na platformie X, wiemy już dokładnie, kiedy nastąpi ujawnienie kandydatów do nagród.
The Game Awards szykuje wielkie ogłoszenie. Znamy termin ujawnienia nominacji
Oficjalne konto The Game Awards poinformowało, że pełna lista nominacji do TGA 2025 zostanie ogłoszona podczas specjalnej transmisji na żywo w poniedziałek, 17 listopada 2025 roku. Start ogłaszania tytułów, które będą walczyć o najważniejsze statuetki, ustalono na godzinę 18:00 czasu polskiego.
Transmisję będzie można śledzić za pośrednictwem wielu kanałów, w tym na YouTube oraz Twitchu. W poprzednich latach, prezentacje te trwały zwykle od ośmiu do dziesięciu minut i obejmowały po kolei wszystkie kategorie, z kulminacyjnym momentem, jakim jest ogłoszenie nominowanych w kategorii Gry Rok.
Rok 2025 okazał się wyjątkowo bogaty w spektakularne premiery, co gwarantuje, że tegoroczna konkurencja o tytuły będzie zażarta. Wśród gier, które miały szansę podbić serca graczy i krytyków, znajdują się zarówno ambitne projekty niezależne, takie jak Clair Obscur: Expedition 33, ale i wysokobudżetowe produkcje AAA.
Główna gala The Game Awards, na której poznamy ostatecznych zwycięzców, odbędzie się 11 grudnia 2025 roku. Warto odnotować, że ceremonia zwiększyła swój zasięg – od teraz użytkownicy platformy Amazon Prime Video również mają możliwość włączenia się do oglądania tego wielkiego, grudniowego wydarzenia w świecie gier.
