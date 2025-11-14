Nominacje do The Game Awards tuż-tuż. Nadchodzi moment ujawnienia kandydatów

Coroczna ceremonia The Game Awards, będąca jedną z kluczowych gal w kalendarzu branży gier wideo, ogłosi listę nominowanych produkcji w przyszłym tygodniu. Wydarzenie, którego gospodarzem jest Geoff Keighley, jest platformą do celebrowania największych osiągnięć danego roku, choć jest też często wykorzystywane do licznych, głośnych zapowiedzi nowych tytułów. Dzięki nowym informacjom opublikowanym na profilach społecznościowych, w tym na platformie X, wiemy już dokładnie, kiedy nastąpi ujawnienie kandydatów do nagród.

The Game Awards szykuje wielkie ogłoszenie. Znamy termin ujawnienia nominacji

Oficjalne konto The Game Awards poinformowało, że pełna lista nominacji do TGA 2025 zostanie ogłoszona podczas specjalnej transmisji na żywo w poniedziałek, 17 listopada 2025 roku. Start ogłaszania tytułów, które będą walczyć o najważniejsze statuetki, ustalono na godzinę 18:00 czasu polskiego.