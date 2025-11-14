Zaloguj się lub Zarejestruj

Nominacje do The Game Awards tuż-tuż. Nadchodzi moment ujawnienia kandydatów

Patrycja Pietrowska
2025/11/14 12:10
0
0

Walka o statuetki startuje wkrótce.

Coroczna ceremonia The Game Awards, będąca jedną z kluczowych gal w kalendarzu branży gier wideo, ogłosi listę nominowanych produkcji w przyszłym tygodniu. Wydarzenie, którego gospodarzem jest Geoff Keighley, jest platformą do celebrowania największych osiągnięć danego roku, choć jest też często wykorzystywane do licznych, głośnych zapowiedzi nowych tytułów. Dzięki nowym informacjom opublikowanym na profilach społecznościowych, w tym na platformie X, wiemy już dokładnie, kiedy nastąpi ujawnienie kandydatów do nagród.

The Game Awards
The Game Awards

The Game Awards szykuje wielkie ogłoszenie. Znamy termin ujawnienia nominacji

Oficjalne konto The Game Awards poinformowało, że pełna lista nominacji do TGA 2025 zostanie ogłoszona podczas specjalnej transmisji na żywo w poniedziałek, 17 listopada 2025 roku. Start ogłaszania tytułów, które będą walczyć o najważniejsze statuetki, ustalono na godzinę 18:00 czasu polskiego.

Transmisję będzie można śledzić za pośrednictwem wielu kanałów, w tym na YouTube oraz Twitchu. W poprzednich latach, prezentacje te trwały zwykle od ośmiu do dziesięciu minut i obejmowały po kolei wszystkie kategorie, z kulminacyjnym momentem, jakim jest ogłoszenie nominowanych w kategorii Gry Rok.

GramTV przedstawia:

Rok 2025 okazał się wyjątkowo bogaty w spektakularne premiery, co gwarantuje, że tegoroczna konkurencja o tytuły będzie zażarta. Wśród gier, które miały szansę podbić serca graczy i krytyków, znajdują się zarówno ambitne projekty niezależne, takie jak Clair Obscur: Expedition 33, ale i wysokobudżetowe produkcje AAA.

Główna gala The Game Awards, na której poznamy ostatecznych zwycięzców, odbędzie się 11 grudnia 2025 roku. Warto odnotować, że ceremonia zwiększyła swój zasięg – od teraz użytkownicy platformy Amazon Prime Video również mają możliwość włączenia się do oglądania tego wielkiego, grudniowego wydarzenia w świecie gier.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-game-awards-2025-nominations-date/

Tagi:

News
The Game Awards
Geoff Keighley
nagrody
nominacje
kandydat
The Game Awards 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112