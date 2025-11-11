The Game Awards 2025 rozszerza zasięg. Gala trafi do giganta streamingowego

Keighley wyjaśnił, że przez lata prowadzono liczne rozmowy na temat dystrybucji, jednak dla zespołu twórców zawsze było jasne, że nie ma możliwości, aby w jakimkolwiek świecie usunąć show z platform takich jak YouTube i Twitch, gdzie gala narodziła się w 2014 roku. Co szczególnie ważne dla zachowania oryginalnego charakteru imprezy, obecność na tak dużej platformie, jaką jest Amazon Prime Video, nie pociągnie za sobą zmian w sposobie produkcji ani w samej formule gali.

Przez lata prowadziliśmy wiele rozmów z różnymi osobami i zawsze powtarzaliśmy: nie ma takiej opcji, nie ma takiego świata, w którym moglibyśmy całkowicie zdjąć nasz program z YouTube’a i Twitcha – to tam się urodził w 2014 roku.

Ważne, żeby ludzie wiedzieli, że to w żaden sposób nie zmienia naszego programu.

To wciąż ten sam show. Wywodzę się ze świata telewizji i wiem, jak często ludzie z telewizji mają swoje opinie i sugestie co do tego, jaki program powinien być.

To nadal The Game Awards. To dokładnie ten sam program. Amazon jest po prostu kolejnym kanałem dystrybucji i pozwala nam tworzyć show tak, jak zawsze to robimy. Nie zmieniamy niczego tylko po to, żeby dostosować się do nowej platformy.