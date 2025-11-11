The Game Awards 2025 rozszerza zasięg. Gala trafi do giganta streamingowego

The Game Awards, jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń w świecie gier wideo, kontynuuje swoją ekspansję. Geoff Keighley, twórca i gospodarz gali, poinformował o przełomowej decyzji: The Game Awards 2025 po raz pierwszy trafi do oferty platformy Amazon Prime Video. Keighley zaznaczył w rozmowie z mediami, że włączenie Prime Video jako dodatkowej, a nie zastępczej platformy dystrybucji, stanowi „naprawdę ekscytujące” poszerzenie zasięgu wydarzenia.
The Game Awards 2025 wkracza na Amazon Prime Video
Dla dotychczasowych widzów kluczową wiadomością jest fakt, że pomimo dołączenia do grona dystrybutorów tak dużego gracza jak Amazon, gala pozostanie wierna swoim korzeniom. Transmisja The Game Awards 2025 nadal będzie dostępna za pośrednictwem serwisów, na których zdobyła popularność i ugruntowała swoją pozycję. Oznacza to, że wydarzenie jak zawsze będzie można śledzić na YouTube czy Twitchu.
Keighley wyjaśnił, że przez lata prowadzono liczne rozmowy na temat dystrybucji, jednak dla zespołu twórców zawsze było jasne, że nie ma możliwości, aby w jakimkolwiek świecie usunąć show z platform takich jak YouTube i Twitch, gdzie gala narodziła się w 2014 roku. Co szczególnie ważne dla zachowania oryginalnego charakteru imprezy, obecność na tak dużej platformie, jaką jest Amazon Prime Video, nie pociągnie za sobą zmian w sposobie produkcji ani w samej formule gali.
Przez lata prowadziliśmy wiele rozmów z różnymi osobami i zawsze powtarzaliśmy: nie ma takiej opcji, nie ma takiego świata, w którym moglibyśmy całkowicie zdjąć nasz program z YouTube’a i Twitcha – to tam się urodził w 2014 roku.
Ważne, żeby ludzie wiedzieli, że to w żaden sposób nie zmienia naszego programu.
To wciąż ten sam show. Wywodzę się ze świata telewizji i wiem, jak często ludzie z telewizji mają swoje opinie i sugestie co do tego, jaki program powinien być.
To nadal The Game Awards. To dokładnie ten sam program. Amazon jest po prostu kolejnym kanałem dystrybucji i pozwala nam tworzyć show tak, jak zawsze to robimy. Nie zmieniamy niczego tylko po to, żeby dostosować się do nowej platformy.
Keighley uspokajał fanów, podkreślając, że TGA 2025 pozostanie „wciąż tym samym show”. Warto dodać, że po raz pierwszy transmisja The Game Awards będzie udostępniona w wyższej rozdzielczości – 2K.
