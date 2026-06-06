Zaloguj się lub Zarejestruj

Nolan ryzykuje? Ta decyzja może kosztować Odyseję część widzów

Jakub Piwoński
2026/06/06 14:00
0
0

Ujawniono kategorię wiekową nadchodzącego widowiska.

Do premiery Odysei pozostało jeszcze trochę czasu, ale film Christophera Nolana już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Tym razem powodem nie jest jednak gwiazdorska obsada czy imponujący budżet i inne kontrowersje. Wytwórnia Universal potwierdziła, że Odyseja otrzymała kategorię wiekową R. To odważna decyzja, bo ograniczenie dostępu młodszej widowni potrafi odbić się na wynikach finansowych nawet największych widowisk.

Odyseja
Odyseja

Odyseja z kategorią R

Oznacza ona, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć film wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna. To dość nietypowa sytuacja w przypadku jednego z największych letnich widowisk, ponieważ hollywoodzkie studia zwykle walczą o kategorię PG-13, pozwalającą dotrzeć do znacznie szerszej publiczności. Nie ujawniono jeszcze oficjalnego powodu decyzji. Można jednak przypuszczać, że chodzi o brutalniejsze sceny walk i bardziej realistyczne przedstawienie wydarzeń inspirowanych eposem Homera.

Nolan już raz udowodnił, że kategoria R nie musi być problemem. Choć dla większości wysokobudżetowych produkcji ograniczenie wiekowe jest powodem do niepokoju, Christopher Nolan znajduje się w wyjątkowej sytuacji. Jego poprzedni film, Oppenheimer, również otrzymał kategorię R, a mimo to zarobił na świecie niemal miliard dolarów i stał się jednym z największych sukcesów kasowych 2023 roku.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, większość wcześniejszych hitów reżysera trafiała do kin z kategorią PG-13. Dotyczy to między innymi Incepcji, Dunkierki, Teneta oraz całej trylogii Mrocznego Rycerza. Wszystkie te produkcje odniosły znaczące sukcesy finansowe, co pokazuje, że Nolan przez lata przyzwyczaił widzów do bardziej przystępnych wiekowo widowisk.

Tym razem stawka jest jednak wyjątkowo wysoka. Według branżowych doniesień budżet Odysei wynosi około 250 milionów dolarów, co może uczynić ją jednym z najdroższych filmów z kategorią R w historii kina. To poziom przewyższający nawet takie produkcje jak Joker: Folie à Deux czy Deadpool & Wolverine.

Mimo tego eksperci pozostają spokojni. Ogromne zainteresowanie pokazuje już sprzedaż biletów na seanse IMAX 70 mm, które wyprzedawały się błyskawicznie po uruchomieniu przedsprzedaży. Dużą rolę odgrywa również obsada. W filmie występują między innymi Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson oraz Anne Hathaway. Film wchodzi do kin 17 lipca.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/the-odyssey-r-rating-christopher-nolan-1236766780/

Tagi:

Popkultura
Christopher Nolan
matt damon
box office
kategoria wiekowa
ograniczenia
mitologia grecka
film historyczny
Odyssey
zapowiedź filmu
Odyseja
The Odyssey
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112