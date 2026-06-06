Nolan ryzykuje? Ta decyzja może kosztować Odyseję część widzów

Ujawniono kategorię wiekową nadchodzącego widowiska.

Do premiery Odysei pozostało jeszcze trochę czasu, ale film Christophera Nolana już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Tym razem powodem nie jest jednak gwiazdorska obsada czy imponujący budżet i inne kontrowersje. Wytwórnia Universal potwierdziła, że Odyseja otrzymała kategorię wiekową R. To odważna decyzja, bo ograniczenie dostępu młodszej widowni potrafi odbić się na wynikach finansowych nawet największych widowisk. Odyseja z kategorią R Oznacza ona, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć film wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna. To dość nietypowa sytuacja w przypadku jednego z największych letnich widowisk, ponieważ hollywoodzkie studia zwykle walczą o kategorię PG-13, pozwalającą dotrzeć do znacznie szerszej publiczności. Nie ujawniono jeszcze oficjalnego powodu decyzji. Można jednak przypuszczać, że chodzi o brutalniejsze sceny walk i bardziej realistyczne przedstawienie wydarzeń inspirowanych eposem Homera.

Nolan już raz udowodnił, że kategoria R nie musi być problemem. Choć dla większości wysokobudżetowych produkcji ograniczenie wiekowe jest powodem do niepokoju, Christopher Nolan znajduje się w wyjątkowej sytuacji. Jego poprzedni film, Oppenheimer, również otrzymał kategorię R, a mimo to zarobił na świecie niemal miliard dolarów i stał się jednym z największych sukcesów kasowych 2023 roku.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, większość wcześniejszych hitów reżysera trafiała do kin z kategorią PG-13. Dotyczy to między innymi Incepcji, Dunkierki, Teneta oraz całej trylogii Mrocznego Rycerza. Wszystkie te produkcje odniosły znaczące sukcesy finansowe, co pokazuje, że Nolan przez lata przyzwyczaił widzów do bardziej przystępnych wiekowo widowisk. Tym razem stawka jest jednak wyjątkowo wysoka. Według branżowych doniesień budżet Odysei wynosi około 250 milionów dolarów, co może uczynić ją jednym z najdroższych filmów z kategorią R w historii kina. To poziom przewyższający nawet takie produkcje jak Joker: Folie à Deux czy Deadpool & Wolverine. Mimo tego eksperci pozostają spokojni. Ogromne zainteresowanie pokazuje już sprzedaż biletów na seanse IMAX 70 mm, które wyprzedawały się błyskawicznie po uruchomieniu przedsprzedaży. Dużą rolę odgrywa również obsada. W filmie występują między innymi Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson oraz Anne Hathaway. Film wchodzi do kin 17 lipca.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









