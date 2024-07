No Rest for the Wicked ze szczegółami na temat „nowego cyklu aktualizacji”

W zeszłym miesiącu No Rest for the Wicked otrzymało nową – niższą – cenę na Steam. Wielu graczy z pewnością czeka jednak na kolejną dużą aktualizację wspomnianej produkcji. Ostatni większy patch pojawił się bowiem pod koniec maja. Nic więc dziwnego, że głos w sprawie postanowił zabrać Thomas Mahler – szef Moon Studios – który podzielił się szczegółami na temat „nowego cyklu” rozwoju No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked otrzyma w lipcu kolejną dużą aktualizację

Mahler w obszernym wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X przypomniał, że tuż po premierze we wczesnym dostępie No Rest for the Wicked otrzymało sporo mniejszych i większych „łatek”, a ich częstotliwość spodobała się wielu graczom. Szef Moon Studios podkreśla jednak, że wspomniane aktualizacje skupiały się przede wszystkim na różnego rodzaju poprawkach. Teraz deweloperzy chcą natomiast poświęcić swój czas na wprowadzanie nowej zawartości.