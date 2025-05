No Rest for the Wicked z Patchem 1. Zapowiedziano ogromne zmiany w grze

Ważnym usprawnieniem w No Rest for the Wicked będzie darmowa szybka podróż między wszystkimi odblokowanymi punktami oraz opcja usuwania klejnotów z broni. Ulepszona zostanie walka dystansowa – ataki będą zużywać wytrzymałość zamiast skupienia, co pozwoli na bardziej zróżnicowaną walkę. Patch zawiera także poprawki quality of life, takie jak więcej zleceń, mniej losowe łupy, nowe samouczki i udoskonalenia w interfejsie.

Premiera Patcha 1 do No Rest for the Wicked nastąpi w najbliższych tygodniach. Przygodowy RPG akcji dostępny jest w ramach wczesnego dostępu na PC. Ostatnio informowaliśmy o zagrożeniu zamknięcia Moon Studios, czego powodem jest mieszane przyjęcie opisanej gry.