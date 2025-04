No Rest for the Wicked wkrótce z masą nowości. Aktualizacja The Breach na zwiastunie

Jeszcze w tym miesiącu produkcja Moon Studios otrzyma największy jak dotąd update.

Już w połowie marca twórcy No Rest for the Wicked podzielili się szczegółami na temat aktualizacji zatytułowanej The Breach. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany update trafi w ręce graczy już w przyszłym tygodniu. Nic więc dziwnego, że deweloperzy z Moon Studios postanowili przypomnieć o nadchodzących nowościach i opublikowali zwiastun największego jak dotąd patcha. Twórcy No Rest for the Wicked przypominają o aktualizacji The Breach Update zatytułowany The Breach do No Rest for the Wicked zostanie udostępniony już 30 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami za sprawą nadchodzącej aktualizacji świat dostępny w najnowszej produkcji Moon Studios znacząco się rozrośnie, ponieważ gracze będą mieli okazję odwiedzić dwa nowe regiony – Lowland Meadows oraz Marin Woods. Wspomniane obszary nie będą jednak jedyną atrakcją.

W opisie zwiastuna Moon Studios przypomina bowiem, że wraz z aktualizacją The Breach w No Rest for the Wicked pojawią się również nowe zadania, przeciwnicy oraz loot. Nie zabraknie też całej masy poprawek i usprawnień, które mają odmienić wspomnianą produkcję. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i dajcie znać, czy zamierzacie sprawdzić nowości zmierzające do action-RPG twórców serii Ori.

Na koniec warto przypomnieć, że No Rest for the Wicked dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych.. Pełna wersja ma być jednak dostępna także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Moon Studios, to zapraszamy Was do lektury: No Rest for the Wicked – pierwsze wrażenia. Na szczęście to dopiero wczesny dostęp.

