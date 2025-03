No Rest for the Wicked wkrótce z ogromną aktualizacją. Gra nie jest już w rękach Private Division

Zgodnie z przekazanymi informacjami update zatytułowany The Breach do No Rest for the Wicked zostanie udostępniona już 30 kwietnia 2025 roku. Moon Studios podkreśla, że będzie to największa jak dotąd aktualizacja wspomnianej produkcji. Czego natomiast można spodziewać się po nadchodzącym patchu?

Od premiery No Rest for the Wicked we wczesnym dostępie minie niebawem rok. Deweloperzy z Moon Studios nieustannie pracują jednak nad swoją produkcją, a już niedługo gracze będą mieli okazję sprawdzić efekty ich starań. W przyszłym miesiącu action-RPG twórców serii Ori doczeka się bowiem ogromnej aktualizacji.

Aktualizacja The Breach wprowadzi również zmiany w systemie lootu i ekwipunku, a na odważnych śmiałków czekać będzie tryb Hardcore. Na dole wiadomości znajdziecie przeszło 25-minutowy materiał wideo, w którym przedstawiciele Moon Studios omawiają zmiany i nowości zmierzające do No Rest for the Wicked. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.

Miłośników walki z pewnością ucieszy natomiast informacja o nowych przeciwnikach i bossach. Wraz z aktualizacją The Breach w produkcji Moon Studios pojawią się też nowe typy broni, a mianowicie kastety i różdżki. No Rest for the Wicked zostanie także wzbogacone o system Pestilence, który sprawi, że niektóre obszary zostaną skażone, przez co gracze będą musieli stawić czoła nieznanym im wcześniej przeciwnikom.

Dzięki aktualizacji The Breach w No Rest for the Wicked pojawią się dwa nowe obszary – Lowland Meadows oraz Marin Woods – za których sprawą świat dostępny w grze rozrośnie się dwukrotnie . W nowych lokacjach pojawią się oczywiście nowi kupcy i przedmioty. Nie zapomniano też o historii, ponieważ kampania fabularna zostanie rozbudowana, a na drodze graczy staną nowi bohaterowie.

Na początku listopada Take-Two poinformowało o sprzedaży Private Division, które było wydawcą No Rest for the Wicked. Przedstawiciele Moon Studios podkreślają, że wspomniana wiadomość była dla nich zaskakująca. Austriacki zespół zobaczył jednak w całej sytuację „okazję”, którą postanowił wykorzystać.

Twórcy Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps po kilku miesiącach negocjacji doszli do porozumienia w kwestii odkupienia praw wydawniczych do No Rest for the Wicked. Dzięki temu Moon Studios stało się w pełni niezależne, a przedstawiciele austriackiego zespołu nie kryją zadowolenia z takiego obrotu spraw. Deweloperzy wierzą, że teraz gracze jeszcze bardziej uwierzą w ich wizję, ponieważ studio może rozwijać grę „dokładnie tak, jak chce”.

Na koniec warto przypomnieć, że No Rest for the Wicked dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na PC. Pełna wersja trafi jednak również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Moon Studios, to zapraszamy Was do lektury: No Rest for the Wicked – pierwsze wrażenia. Na szczęście to dopiero wczesny dostęp.