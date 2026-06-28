No Rest for the Wicked nagrodzi wiernych graczy. Trzeba zdążyć przed 10 lipca

Od niedawna znamy termin premiery No Rest for the Wicked. I czas najwyższy!
Wszak nowa gra Moon Studios od dwóch lat przebywa we wczesnym dostępie. Wszystko po to, by maksymalnie dopracować tytuł.
Kupiłeś No Rest for the Wicked przed premierą? Zostaniesz nagrodzony
Teraz twórcy serii Ori są wreszcie gotowi ruszyć z wersją 1.0. Jak się jednak okazuje, ci, którzy na PC nabędą swoją kopię jeszcze we wczesnym dostępie, a dokładnie do 10 lipca, otrzymają pakiet specjalnych przedmiotów dla Fundatorów, tzw Founder's Pack. W jego ramach zgarniemy unikalny miecz Sayer's Vow, ekskluzywną kryjówkę Spirit Cavern, Founder's Tag – specjalny tag dla profilu oraz dostęp do specjalnego serwera testowego, Founders Test Realm. Ten ostatni ma pozwolić na realne wpływanie na przyszłość No Rest for the Wicked.
Co zaś się tyczy posiadaczy PlayStation 5, ci muszą kupić tytuł podczas ruszającej we wrześniu przedsprzedaży. To jednak nadal lepiej niż w przypadku graczy z Xbox Series X/S, bo ci na razie w ogóle nie dostaną ani żadnych nagród, ani nawet samej gry. Nie dlatego, że twórcy nie planowali takiego portu. Wręcz przeciwnie – ten powstanie. Niemniej na przeszkodzie szybkiej premierze stanęły problemy optymalizacyjne związane ze słabszą wersją konsoli Microsoftu.
GramTV przedstawia:
No Rest for the Wicked w wersji 1.0 zadebiutuje już w październiku 2026 roku, czyli 2 lata i 6 miesięcy po ukazaniu się wydania we wczesnym dostępie. Co ciekawe, jeszcze w early accessie gra Moon Studios znalazła 1,5 miliona nabywców, doczekując się w międzyczasie wielu ważnych aktualizacji. Jedna z nich wprowadziła na przykład tak wyczekiwaną możliwość zabawy w kooperacji ze znajomymi.
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