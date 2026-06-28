No Rest for the Wicked nagrodzi wiernych graczy. Trzeba zdążyć przed 10 lipca

Wszak nowa gra Moon Studios od dwóch lat przebywa we wczesnym dostępie. Wszystko po to, by maksymalnie dopracować tytuł.

Kupiłeś No Rest for the Wicked przed premierą? Zostaniesz nagrodzony

Teraz twórcy serii Ori są wreszcie gotowi ruszyć z wersją 1.0. Jak się jednak okazuje, ci, którzy na PC nabędą swoją kopię jeszcze we wczesnym dostępie, a dokładnie do 10 lipca, otrzymają pakiet specjalnych przedmiotów dla Fundatorów, tzw Founder's Pack. W jego ramach zgarniemy unikalny miecz Sayer's Vow, ekskluzywną kryjówkę Spirit Cavern, Founder's Tag – specjalny tag dla profilu oraz dostęp do specjalnego serwera testowego, Founders Test Realm. Ten ostatni ma pozwolić na realne wpływanie na przyszłość No Rest for the Wicked.