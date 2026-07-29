Afera wokół Złotych Globów. Padły oskarżenia o rasizm

Hollywoodzkie wyróżnienia znów znalazły się w centrum kontrowersji. Byłe kierownictwo pozwało nowych właścicieli Złotych Globów. Otrzymali wyjątkowo ostrą odpowiedź.
Złote Globy to jedne z najważniejszych nagród filmowego świata, przyznawane przez międzynarodowe grono dziennikarzy zajmujących się kinem i telewizją. Teraz ponownie zrobiło się o nich głośno, ale nie z powodu nominacji czy zwycięzców. Dawne kierownictwo Hollywood Foreign Press Association (HFPA) pozwało Penske Media, które od 2023 roku jest właścicielem marki marki Złotych Globów. Spór szybko przerodził się w publiczną wymianę mocnych oskarżeń.
Złote Globy w ogniu kontrowersji
Byli członkowie HFPA twierdzą, że podczas przejęcia organizacji zostali oszukani i domagają się swoich praw przed sądem. Szczegóły pozwu nie zostały jeszcze ujawnione, ale sprawa może ponownie rzucić cień na prestiż jednej z najważniejszych nagród filmowych.
Penske Media nie ograniczyło się do odpowiedzi na zarzuty zawarte w pozwie. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w imieniu Złotych Globów przypomniano wieloletnie kontrowersje związane z HFPA, określając dawną organizację jako nieinkluzywną, obciążoną problemem rasizmu, naruszeń etycznych i niewłaściwego traktowania osób z branży.
GramTV przedstawia:
To kolejny rozdział burzliwej historii Złotych Globów. Przez lata HFPA była krytykowana za brak różnorodności w swoich szeregach, a szczególnie za to, że nie miała czarnoskórych członków. Organizacji zarzucano również konflikty interesów, przyjmowanie kosztownych prezentów oraz zbyt bliskie relacje z hollywoodzkimi studiami.
W 2023 roku Penske Media przejęło markę, rozwiązując dotychczasową strukturę HFPA i zastępując ją znacznie większym gronem międzynarodowych dziennikarzy zajmujących się kinem i telewizją. Teraz obie strony spotkają się w sądzie, gdzie rozstrzygnie się, czy dawni członkowie stowarzyszenia rzeczywiście zostali poszkodowani podczas przejęcia organizacji. Z pewnością o nagrodach będzie jeszcze głośno.Jeśli nie w kontekście rozstrzygnięcia sporu, to na pewno w sezonie nagród.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!