Afera wokół Złotych Globów. Padły oskarżenia o rasizm

Złote Globy to jedne z najważniejszych nagród filmowego świata, przyznawane przez międzynarodowe grono dziennikarzy zajmujących się kinem i telewizją. Teraz ponownie zrobiło się o nich głośno, ale nie z powodu nominacji czy zwycięzców. Dawne kierownictwo Hollywood Foreign Press Association (HFPA) pozwało Penske Media, które od 2023 roku jest właścicielem marki marki Złotych Globów. Spór szybko przerodził się w publiczną wymianę mocnych oskarżeń.

Złote Globy w ogniu kontrowersji

Byli członkowie HFPA twierdzą, że podczas przejęcia organizacji zostali oszukani i domagają się swoich praw przed sądem. Szczegóły pozwu nie zostały jeszcze ujawnione, ale sprawa może ponownie rzucić cień na prestiż jednej z najważniejszych nagród filmowych.