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Afera wokół Złotych Globów. Padły oskarżenia o rasizm

Jakub Piwoński
2026/07/29 14:30
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Hollywoodzkie wyróżnienia znów znalazły się w centrum kontrowersji. Byłe kierownictwo pozwało nowych właścicieli Złotych Globów. Otrzymali wyjątkowo ostrą odpowiedź.

Złote Globy to jedne z najważniejszych nagród filmowego świata, przyznawane przez międzynarodowe grono dziennikarzy zajmujących się kinem i telewizją. Teraz ponownie zrobiło się o nich głośno, ale nie z powodu nominacji czy zwycięzców. Dawne kierownictwo Hollywood Foreign Press Association (HFPA) pozwało Penske Media, które od 2023 roku jest właścicielem marki marki Złotych Globów. Spór szybko przerodził się w publiczną wymianę mocnych oskarżeń.

Złoty Glob
Złoty Glob

Złote Globy w ogniu kontrowersji

Byli członkowie HFPA twierdzą, że podczas przejęcia organizacji zostali oszukani i domagają się swoich praw przed sądem. Szczegóły pozwu nie zostały jeszcze ujawnione, ale sprawa może ponownie rzucić cień na prestiż jednej z najważniejszych nagród filmowych.

Penske Media nie ograniczyło się do odpowiedzi na zarzuty zawarte w pozwie. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w imieniu Złotych Globów przypomniano wieloletnie kontrowersje związane z HFPA, określając dawną organizację jako nieinkluzywną, obciążoną problemem rasizmu, naruszeń etycznych i niewłaściwego traktowania osób z branży.

GramTV przedstawia:

To kolejny rozdział burzliwej historii Złotych Globów. Przez lata HFPA była krytykowana za brak różnorodności w swoich szeregach, a szczególnie za to, że nie miała czarnoskórych członków. Organizacji zarzucano również konflikty interesów, przyjmowanie kosztownych prezentów oraz zbyt bliskie relacje z hollywoodzkimi studiami.

W 2023 roku Penske Media przejęło markę, rozwiązując dotychczasową strukturę HFPA i zastępując ją znacznie większym gronem międzynarodowych dziennikarzy zajmujących się kinem i telewizją. Teraz obie strony spotkają się w sądzie, gdzie rozstrzygnie się, czy dawni członkowie stowarzyszenia rzeczywiście zostali poszkodowani podczas przejęcia organizacji. Z pewnością o nagrodach będzie jeszcze głośno. Jeśli nie w kontekście rozstrzygnięcia sporu, to na pewno w sezonie nagród.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/28/golden-globes-penske-sued-by-hfpa

Tagi:

Popkultura
Hollywood
kontrowersje
nagrody
skandal
Złote Globy
oskarżenia
nagrody filmowe
showbiznes
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112