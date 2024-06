Łańcuchy i ucieczka z głębin piekła. Chained Together skradło serca użytkowników Steam

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie przy Chained Together bawiło się 85638 osób. Jest to również obecnie najwyższy wynik aktywności, jaki udało się osiągnąć grze. Jeśli zaś chodzi o oceny, w związku z ograniczającymi ruchy postaci łańcuchami i innymi utrudnieniami, według graczy tytuł w kooperacji „niszczy przyjaźnie” – oczywiście z przymrużeniem oka.

Z głębin piekła, wspinaj się, przykuty łańcuchem do swoich przyjaciół przez różnorodne światy. Solo lub w trybie współpracy, staraj się osiągnąć szczyt i odkryj, co cię tam czeka… – czytamy w opisie gry Chained Together na platformie Steam.