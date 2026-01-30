Zaloguj się lub Zarejestruj

Nioh 3 w wersji na PlayStation 5 pojawiło się w przedsprzedaży w niższej cenie. Pudełkowe wydanie gry można zamówić na Allegro za 219 zł.

Mikołaj Berlik
2026/01/30 19:00
0
0

Nadchodzący hit w dobrej cenie.

W serwisie Allegro ruszyła przedsprzedaż Nioh 3, czyli trzeciej odsłony popularnej serii soulslike od studia Team Ninja. Fizyczne wydanie gry na konsolę PlayStation 5 zostało wycenione na 219 zł. Oferta obejmuje darmową dostawę dla użytkowników Allegro Smart!, co czyni ją jedną z ciekawszych propozycji preorderowych przed zbliżającą się premierą.

Nioh 3
Nioh 3

Nioh 3 – preorder na Allegro

Nioh 3 kontynuuje serię wymagających gier akcji RPG, inspirowanych formułą soulslike, znaną z wysokiego poziomu trudności, rozbudowanego systemu walki oraz dynamicznych starć z potężnymi przeciwnikami. Produkcja studia Team Ninja ponownie przenosi akcję do fantastycznej wersji feudalnej Japonii, łącząc historyczne motywy z mitologią i elementami nadprzyrodzonymi.

Nioh 3 to długo oczekiwana kontynuacja mrocznej serii RPG o samurajach Nioh. Śmiercionośna walka rozgrywa się w alternatywnej epoce wojen domowych, w której grasują bandyci i grasują yokai.
Kluczowe elementy gry:
• Otwarta przestrzeń, która stanowi największe wyzwanie
Gra oferuje otwartą przestrzeń wypełnioną napięciem charakterystycznym dla serii „Nioh”, a jednocześnie pozwala na swobodną eksplorację. W tym mrocznym świecie samurajów spotkasz potężne yokai, zbadasz groźne wioski, w których czai się ciemność, i zmierzysz się z złowrogą obecnością „Crucible”.

• Style walki samuraja i ninja
Podczas walki możesz błyskawicznie i płynnie przełączać się między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom w stylu samuraja oraz wykorzystując szybkie ruchy i specjalne techniki w stylu ninja.

GramTV przedstawia:

Preorder dostępny na Allegro dotyczy pudełkowego wydania gry na PlayStation 5. Premiera Nioh 3 została zaplanowana na 6 lutego, co oznacza, że do debiutu pozostało już niewiele czasu. Niedawno dowiedzieliśmy się o nadchodzącym demie gry.

Tagi:

Team Ninja
Nioh
promocje
PlayStation 5
soulslike
Nioh 3
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112