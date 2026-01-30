Nioh 3 w wersji na PlayStation 5 pojawiło się w przedsprzedaży w niższej cenie. Pudełkowe wydanie gry można zamówić na Allegro za 219 zł.

Nioh 3 kontynuuje serię wymagających gier akcji RPG, inspirowanych formułą soulslike, znaną z wysokiego poziomu trudności, rozbudowanego systemu walki oraz dynamicznych starć z potężnymi przeciwnikami. Produkcja studia Team Ninja ponownie przenosi akcję do fantastycznej wersji feudalnej Japonii, łącząc historyczne motywy z mitologią i elementami nadprzyrodzonymi.
Nioh 3 to długo oczekiwana kontynuacja mrocznej serii RPG o samurajach Nioh. Śmiercionośna walka rozgrywa się w alternatywnej epoce wojen domowych, w której grasują bandyci i grasują yokai.
Kluczowe elementy gry:
• Otwarta przestrzeń, która stanowi największe wyzwanie
Gra oferuje otwartą przestrzeń wypełnioną napięciem charakterystycznym dla serii „Nioh”, a jednocześnie pozwala na swobodną eksplorację. W tym mrocznym świecie samurajów spotkasz potężne yokai, zbadasz groźne wioski, w których czai się ciemność, i zmierzysz się z złowrogą obecnością „Crucible”.
• Style walki samuraja i ninja
Podczas walki możesz błyskawicznie i płynnie przełączać się między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom w stylu samuraja oraz wykorzystując szybkie ruchy i specjalne techniki w stylu ninja.
