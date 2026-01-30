Nioh 3 w wersji na PlayStation 5 pojawiło się w przedsprzedaży w niższej cenie. Pudełkowe wydanie gry można zamówić na Allegro za 219 zł.

W serwisie Allegro ruszyła przedsprzedaż Nioh 3, czyli trzeciej odsłony popularnej serii soulslike od studia Team Ninja. Fizyczne wydanie gry na konsolę PlayStation 5 zostało wycenione na 219 zł. Oferta obejmuje darmową dostawę dla użytkowników Allegro Smart!, co czyni ją jedną z ciekawszych propozycji preorderowych przed zbliżającą się premierą.

Nioh 3 – preorder na Allegro

Nioh 3 kontynuuje serię wymagających gier akcji RPG, inspirowanych formułą soulslike, znaną z wysokiego poziomu trudności, rozbudowanego systemu walki oraz dynamicznych starć z potężnymi przeciwnikami. Produkcja studia Team Ninja ponownie przenosi akcję do fantastycznej wersji feudalnej Japonii, łącząc historyczne motywy z mitologią i elementami nadprzyrodzonymi.