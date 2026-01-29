NiOh 3 do sprawdzenia za darmo na PC i PS5. Zagraj w demo i zgarnij prezent

Kilka dni temu opublikowano 17-minutowy gameplay z NiOh 3. Premiera wspomnianej produkcji zbliża się natomiast wielkimi krokami, a Koei Tecmo i deweloperom ze studia Team Ninja bardzo zależy, by przekonać do wspomnianej produkcji jak najwięcej osób. Dlatego też już dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić nową odsłonę serii NiOh za darmo.

Koei Tecmo i Team Ninja zapraszają do pobrania wersji demo gry NiOh 3

Zgodnie z zapowiedziami na PC i PlayStation 5 udostępniono dziś nową wersję demonstracyjną gry NiOh 3. Gracze zainteresowani wspomnianą produkcją mogą sprawdzić za darmo zarówno tryb solo, jak i wariant multiplayer dla maksymalnie trzech osób. Wielu użytkowników z pewnością ucieszy również fakt, że postępy poczynione w demie będzie można przenieść do pełnej wersji gry.