NiOh 3 do sprawdzenia za darmo na PC i PS5. Zagraj w demo i zgarnij prezent

Mikołaj Ciesielski
2026/01/29 16:45
Gracze będą mogli przenieść postępy do pełnej wersji gry.

Kilka dni temu opublikowano 17-minutowy gameplay z NiOh 3. Premiera wspomnianej produkcji zbliża się natomiast wielkimi krokami, a Koei Tecmo i deweloperom ze studia Team Ninja bardzo zależy, by przekonać do wspomnianej produkcji jak najwięcej osób. Dlatego też już dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić nową odsłonę serii NiOh za darmo.

NiOh 3
NiOh 3

Koei Tecmo i Team Ninja zapraszają do pobrania wersji demo gry NiOh 3

Zgodnie z zapowiedziami na PC i PlayStation 5 udostępniono dziś nową wersję demonstracyjną gry NiOh 3. Gracze zainteresowani wspomnianą produkcją mogą sprawdzić za darmo zarówno tryb solo, jak i wariant multiplayer dla maksymalnie trzech osób. Wielu użytkowników z pewnością ucieszy również fakt, że postępy poczynione w demie będzie można przenieść do pełnej wersji gry.

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Gracze, którzy ukończą nowe demo NiOh do 15 lutego 2026 roku, otrzymają mały prezent od twórców. Mowa tutaj o hełmie „Twin Snake”, który będzie można wykorzystać w pełnej wersji nadchodzącej produkcji studia Team Ninja.

Na koniec przypomnijmy, że premiera NiOh 3 odbędzie się już 6 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5.

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/444704-koei-tecmo-i-team-ninja-udostepniaja-zupelnie-nowe-demo-nioh-3

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

