Ekskluzywny tytuł PlayStation 5 idzie do piachu. Tylko 3 lata po premierze

Nie zawsze jednak udaje się stworzyć hit. Czasami nawet zdarza się, że produkcja okazuje się na tyle nieudana, iż cykl jej życia kończy się zaskakująco szybko.

VR-owe niepowodzenie znika po 3 latach

I właśnie takim przypadku mowa tutaj. Firewall Ultra od studia First Contact Entertainment zadebiutowało 24 sierpnia 2023 roku. Był to sequel wydanego 5 lat wcześniej Firewall: Zero Hour i podobnie jak pierwowzór tytuł stworzony został z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Wobec tego zagrać w niego mogliśmy jedynie na PlayStation VR2. I możemy nadal, aczkolwiek już nie za długo. Sony oficjalnie potwierdziło, że serwery Firewall Ultra pozostaną przy życiu jedynie do połowy września. Potem zaś wydawca je wyłączy. To oznacza, że pozycja ta pójdzie do piachu nieco ponad 3 lata po swojej premierze – i to zarówno w kwestii multiplayera, jak i singleplayera.