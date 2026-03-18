Ekskluzywny tytuł PlayStation 5 idzie do piachu. Tylko 3 lata po premierze

Należace do Sony studia dość regularnie dostarczają japońskiemu gigantowi kolejne hity. Nierzadko takie, które pozostają konsolowymi lub nawet ogólnymi exclusive’ami.
Nie zawsze jednak udaje się stworzyć hit. Czasami nawet zdarza się, że produkcja okazuje się na tyle nieudana, iż cykl jej życia kończy się zaskakująco szybko.
VR-owe niepowodzenie znika po 3 latach
I właśnie takim przypadku mowa tutaj. Firewall Ultra od studia First Contact Entertainment zadebiutowało 24 sierpnia 2023 roku. Był to sequel wydanego 5 lat wcześniej Firewall: Zero Hour i podobnie jak pierwowzór tytuł stworzony został z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Wobec tego zagrać w niego mogliśmy jedynie na PlayStation VR2. I możemy nadal, aczkolwiek już nie za długo. Sony oficjalnie potwierdziło, że serwery Firewall Ultra pozostaną przy życiu jedynie do połowy września. Potem zaś wydawca je wyłączy. To oznacza, że pozycja ta pójdzie do piachu nieco ponad 3 lata po swojej premierze – i to zarówno w kwestii multiplayera, jak i singleplayera.
W opublikowanym przez Sony wpisie możemy wyczytać:
Sieciowe funkcje Firewall Ultra zostaną wyłączone i nie będą już dostępne od 17 września 2026 roku. Ponieważ, by grać w tę grę, trzeba być online, zabawa po 17 września 2026 roku i godzinie 19:00 nie będzie już dłużej możliwa.
To o tyle ciekawe, że 8-letnie Firewall: Zero Hour pozostaje online i to mimo faktu, że dziś społeczność tej produkcji jest już niewielka. Warto jednak wspomnieć, że o ile Zero Hour było oceniane naprawdę nieźle, tak Ultra od samego początku zgarniało noty znacząco gorsze od poprzednika. Dość powiedzieć, że średnia ocen tej gry w serwisie Metacritic to zaledwie 62 na 100. Można zatem uznać to za porażkę i w takim ujęciu decyzja Sony o zrezygnowaniu z dalszego wsparcia może być zrozumiała. Jednocześnie Firewall Ultra zostało już wycofane z PlayStation Store, więc gdybyście z jakiegoś powodu chcieli jeszcze kupić tę pozycję, to jest już na to za późno.
