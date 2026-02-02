Beast of Reincarnation celuje w szerszą publiczność. Game Freak tłumaczy swoją wizję

Zaprezentowany niedawno gameplay Beast of Reincarnation wywołał liczne porównania do gier typu soulslike, jednak twórcy studzą te oczekiwania. W rozmowie z japońskim magazynem Famitsu (via GamingBolt) reżyser gry Kota Furushima wyjaśnił, że choć system walki może kojarzyć się z produkcjami FromSoftware, nowy projekt studia Game Freak został zaprojektowany z myślą o znacznie szerszym gronie odbiorców.

Beast of Reincarnation zaoferuje wybór poziomu trudności

Jedną z kluczowych różnic jest obecność opcji poziomu trudności. Beast of Reincarnation pozwoli graczom dostosować wyzwanie do własnych umiejętności, co ma sprawić, że nawet osoby niezaznajomione z dynamicznymi grami akcji będą w stanie czerpać przyjemność z rozgrywki. Furushima podkreśla, że obniżenie poziomu trudności nie jest porażką, a jednym z pełnoprawnych sposobów doświadczania gry.