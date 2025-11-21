NiOh 3 raczej nie sprawi graczom PC problemów. Ujawniono wymagania sprzętowe

Sprawdźcie, czy Wasz sprzęt poradzi sobie z nadchodzącą produkcją Koei Tecmo.
Pod koniec września ujawniono dokładną datę premiery NiOh 3. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejne istotne informacje na temat wspomnianego tytułu. Koei Tecmo ujawniło bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nadchodzącej odsłony serii na PC.
Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe NiOh na PC
Na karcie gry na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Wygląda na to, że NiOh 3 nie powinno sprawić użytkownikom komputerów osobistych większych problemów. Niezbędny będzie jednak sprzęt wyposażony w dysk SSD.
NiOh 3 – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11
Procesor: Intel Core i5-10400 lub AMD Ryzen 5 2600;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku twardym: 125 GB dostępnej przestrzeni (wymagany dysk SSD).
NiOh 3 – zalecane wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 5600X;
Pamięć RAM: 16 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM (8GB) lub AMD Radeon RX 6700 XT (12GB);
DirectX: Wersja 12;
Wolne miejsce na dysku twardym: 125 GB dostępnej przestrzeni (wymagany dysk SSD).
Na koniec przypomnijmy, że premiera NiOh 3 zaplanowana jest na 6 lutego 2026 roku. Wspomniany tytuł zmierza nie tylko na komputery osobiste, ale także na PlayStation 5.
