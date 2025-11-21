NiOh 3 raczej nie sprawi graczom PC problemów. Ujawniono wymagania sprzętowe

Sprawdźcie, czy Wasz sprzęt poradzi sobie z nadchodzącą produkcją Koei Tecmo.

Pod koniec września ujawniono dokładną datę premiery NiOh 3. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejne istotne informacje na temat wspomnianego tytułu. Koei Tecmo ujawniło bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nadchodzącej odsłony serii na PC.

Poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe NiOh na PC

Na karcie gry na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Wygląda na to, że NiOh 3 nie powinno sprawić użytkownikom komputerów osobistych większych problemów. Niezbędny będzie jednak sprzęt wyposażony w dysk SSD.