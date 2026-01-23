Nioh 3 na potężnym gameplayu. Team Ninja zabierze nas w podróż przez wieki

Nioh 3 zapowiada się na najbardziej ambitną odsłonę serii.

Team Ninja postanowiło pokazać kolejne materiały z nadchodzącej kontynuacji uwielbianej przez fanów soulslike’ów serii. Tym razem wcielimy się w postać Tokugawa Takechiyo, który po zdradzie swojego brata, Kunimatsu, musi wyruszyć w misję oczyszczania tzw. „Crucibles” – demonicznych struktur, które wyrastają w różnych epokach historycznych Japonii w bardzo szybkim tempie. Nioh 3 – 17 minut gameplayu Największą nowością, którą potwierdza gameplay, jest fakt, że nie będziemy uwięzieni w jednym przedziale czasowym. Takechiyo odwiedzi m.in. skutą lodem epokę Heian oraz schyłkowy okres Bakumatsu. Każda z tych krain zaoferuje nie tylko unikalny klimat, ale też „upadłych bohaterów” – ikony japońskiej historii skażone mrokiem, które przyjdzie nam ubić w widowiskowych starciach bossowskich.

System walki doczekał się istotnego rozwinięcia. Teraz będziemy mogli płynnie przełączać się między dwoma stylami: Stylem Samuraja: idealnym do walki w zwarciu, parowania i wyprowadzania potężnych ciosów.

Stylem Ninja: stawiającym na zwinność, ninjutsu i legendarne techniki, takie jak Izuna Drop. Jedną z najciekawszych nowych umiejętności jest możliwość czasowego schowania się pod ziemią, co pozwala zarówno na uniknięcie zabójczego ataku, jak i na wyprowadzenie zabójczej kontry z zaskoczenia.

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, by sprawdzić to wszystko w praktyce, już niedługo będzie do tego świetna okazja. Jak już wiemy od czasu pokazu na TGA, 29 stycznia na PS5 i PC zadebiutuje darmowe demo wspierające tryb kooperacji dla maksymalnie trzech osób. Świetną wiadomość jest również to, że postępy z takiej wersji przeniesiemy bez żadnych problemów do pełnoprawnego tytułu. Przypomnijmy, że Nioh 3 trafi na rynek w pełnej wersji już 6 lutego. Produkcja jest kierowana do posiadaczy pecetów oraz konsol PlayStation 5.