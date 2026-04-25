Hearthstone - recenzja 13. sezonu Ustawki. Naprawiliście jedno, psując drugie

Sezon ze Śmiercioskrzydłym, ale bez Śmiercioskrzydłego.

Przez ostatni czas społeczność Hearthstone żyła oczywiście rozpoczęciem nowego roku w standardowym trybie rozgrywki, a tym samym pojawieniem się dodatku Kataklizm ze Śmiercioskrzydłym w roli głównej. Wciąż czekamy z niecierpliwością na mini-serię związaną z tym wydarzeniem, jednak w międzyczasie Blizzard przygotował coś dla fanów Ustawki, czyli trybu auto battler. Sezon 13. przyniósł nam wiele nowości, choć nie zabrakło też znanych już wcześniej rozwiązań. Patrząc przez wiele godzin na atakujących się wzajemnie stronników mam już wyrobione zdanie na temat nowości. Powrót wakacyjnych atrakcji W Hearthstone Battlegrounds rzadko kiedy mamy okazję zagrać bez jakichkolwiek urozmaiceń. Tym razem Blizzard również nie pozwala nam na nudę i wprowadzone kilka miesięcy temu Czasoskoki zostały zastąpione przez Ozdoby. Pojawiły się one już m.in. przy okazji premiery Tarapatów w Tropikach, warto jednak przypomnieć, z czym mamy do czynienia. Otóż, w 6 oraz 9 turze kupujemy specjalny efekt (jeden z czterech oferowanych) mający pomóc nam w nadchodzących starciach. Często mają one związek ze stronnikami, którzy znajdują się na naszym stole - jeśli kontrolujemy w większości smoki, najprawdopodobniej gra będzie chciała pójść dalej w tym kierunku.

W praktyce ten pomysł spisuje się bardzo dobrze i tworzy ogrom strategii, jakich nie zobaczylibyśmy mając do dyspozycji wyłącznie sklep naszego barmana. Jedną z najbardziej wyróżniających się kompozycji jest ta skupiająca się na rodzinie Mrrgltonów (tak, są to krewni słynnego Sir Płetwina). Posiadając Naklejkę z Mętnookim możemy bez problemów aktywować Okrzyki bojowe i efekty na koniec tury całej rodziny. W całej grze znajdziemy również mnóstwo innych Naklejek, Portretów związanych z konkretnymi stronnikami, a nawet bardziej ogólnych efektów pomagających nam ulepszać nasz skład. Ciężko ocenić, czy Hearthstone Battlegrounds jest lepsze z Ozdobami, czy też Czasoskokami - z pewnością mogę jednak powiedzieć, że świetnie się dzięki nim bawiłem. Słowa kluczowe dla Smoków i Demonów Mówiąc o nowym sezonie w Ustawce nie można nie wspomnieć o dwóch słowach kluczowych, które doczekały się swojego debiutu. Pierwszym z nich są Chromasmokowce - smoki z trzeciego poziomu dające nam małe bonusy do statystyk oraz zaklęć. Niestety, nie przekonały mnie one do siebie, a do podobnego wniosku doszli również moi przeciwnicy. Nie przypominam sobie ani jednej gry, gdzie byłbym zaskoczony ich niesamowitą siłą. O wiele bardziej ekscytującą nowością w Hearthstone są Pożywki mające wzmocnić nasze Demony stanowiąc “bonusowych” stronników do pożarcia. Ujawnienie tego keyworda zaskoczyło mnie, ponieważ - w przeciwieństwie do smoków - wspomniane mroczne stwory wydawały się już wystarczająco potężne w kwestii statystyk i łatwości rozgrywki. Nie myliłem się, wciąż jest to jeden z najsilniejszych rodzajów. Przyniosło to nową bardzo interesującą taktykę, lecz trzeba zadać sobie pytanie - czy może inne rasy bardziej tego potrzebowały? Pula bohaterów również została rozszerzona o dwie postacie. Mowa tutaj o znanych ze standardu Gennie oraz Panu Trybiczku. Ten pierwszy oferuje możliwość wybrania dwóch innych mocy specjalnych kosztem czekania na to cztery pierwsze tury. Z kolei Mech jest w praktyce Anomalią znaną z poprzedniego sezonu, gdzie potrzebujemy tylko dwóch kopii stronnika, aby zmienić go w złotego - niestety, zamiast Nagrody za Trójkę otrzymujemy wtedy jedynie Monetę. W praktyce nie okazali się oni najsilniejsi, jednak mają sporą szansę na bycie popularnymi wyborami wśród graczy.

Czas poruszyć najbardziej rozczarowującą kwestię z całego sezonu w Ustawce. Dlaczego Śmiercioskrzydły będący twarzą Kataklizmu i znajdujący się w trybie auto battler jako bohater nie doczekał się ani jednej nowości? Jedyne cameo możemy obserwować w specjalnej animacji zadawania obrażeń - jest to jednak w mojej opinii rozczarowujące. Przed premierą nowej zawartości liczyłem na odświeżenie jego przestarzałej i mającej nikły wpływ na rozgrywkę mocy specjalnej. W przepustce sezonowej zabrakło również skórki dedykowanej potężnemu smokowi, lecz jest to o wiele mniejszy problem. Będąc w temacie Karnetu Ustawki, mogę powiedzieć o nim kilka pozytywnych rzeczy, choć nie zabraknie też negatywów. Na plus możemy zaliczyć możliwość ponownego wylosowania bohatera, jakim przyjdzie nam zmierzyć się z pozostałą siódemką uczestników oraz tematyczne wyglądy niektórych bohaterów. Pomagają one wczuć się w klimat “końca świata”, a artworki potrafią zachwycić. Co najważniejsze - wszystkie grafiki zostały wykonane przez prawdziwe osoby (przynajmniej miejmy taką nadzieję). Niestety, ale tutaj pojawia się też jedyna kwestia pay-to-win całego trybu. Płacąc blisko 90 zł mamy do dyspozycji dwa razy więcej postaci do wyboru (cztery zamiast dwie) i możemy bez używania dedykowanych temu żetonów wymienić jedną z nich. Co poszło nie tak? W tytule tekstu odniosłem się do absurdalnych decyzji, jakie Blizzard podjął w kwestii kilku typów stronników w Ustawce w Hearthstone. Patrząc na listę, mogę wymienić aż trzy rozczarowujące mnie rodzaje. Najgorzej sytuacja wygląda z Nieumarłymi, ponieważ nie ma znaczenia, jakie Ozdoby otrzymamy, jakim bohaterem gramy, jakich mamy stronników - wynik raczej nie spełni oczekiwań. Praktycznie każda próba stworzenia potężnego składu przeze mnie, moją partnerkę z drużyny, a nawet rywali, kończyła się sromotną porażką. Na wyróżnienie zasługują jedynie Najeźdźca Katakumb i Blanka, klacz grzechu, ponieważ z pomocą kolegów z pozostałych ras potrafią zaskoczyć swoją mocą. Niewiele lepiej sytuacja prezentuje się z Piratami oraz Kolcozwierzami. Miłośnicy statków i złota od zawsze stanowili dobre źródło zasobów - niestety gorzej jest ze statystykami. Największym rozczarowaniem jest jednak bardzo popularna strategia przyzywania ogromnej liczby stronników, ponieważ Blizzard poświęcił jej uwagę w postaci… dodania jednego (niezbyt dobrego) stronnika. Z kolei świnki mogą pochwalić się dwoma nowymi, w teorii potężnymi kartami znajdującymi się na szóstym poziomie karczmy. Tutaj znów, nie mamy zbytnio sposobu na ulepszanie Krwawych Klejnotów, a tym samym stronników. Z pomocą przychodzą nam Ozdoby oraz stronnik z siódmego, trudno dostępnego, poziomu - Krwawa Czempionka. Dzięki nim możemy konkurować z najlepszymi, jednak musimy polegać w dużej mierze na szczęściu. Wracając jeszcze do pozytywów, największym zaskoczeniem w sezonie numer 13 Hearthstone Battlegrounds okazało się Ramię w Ramię. Strategie opierające na zaklęciach od zawsze stanowiły świetną odskocznię od mety gry i zachęcały do tworzenia wyjątkowych kombinacji - nie inaczej jest w tym przypadku. Twórcy dodali spell ulepszający się z każdym jego zagraniem oraz dwóch neutralnych stronników, Głosicielka Kataklizmu i Balinda Stonehearth, pomagających nam w pozyskiwaniu kolejnych kopii. Warto wspomnieć, że tym razem, w przeciwieństwie do np. miotaczy i Zmiany Temperatury, nowa strategia nie wymaga obecności konkretnego rodzaju stronników. Przypomnijmy, że w każdej grze pula się zmienia, aby zapewnić różnorodność. Podsumowanie Jako fan Hearthstone jestem usatysfakcjonowany tym, co oferuje Battlegrounds, ponieważ zaproponowany nam zestaw stronników i Ozdób pozwoli na miłą zabawę przez najbliższe miesiące. Mimo to będę zmuszony unikać kilku typów stronników najbardziej jak tylko mogę, co nie powinno mieć miejsca. Rodzaje, o których nie wspomniałem w tym tekście wywarły na mnie pozytywne wrażenie, lecz nie wyróżniały się niczym wyjątkowym. Pozostaje nam wiara w nadchodzące zmiany balansu, które mogą nieco ustabilizować sytuację.

7,5 Do ideału brakuje sporo, lecz w nowym sezonie Ustawki rzuciły mi się w oczy raczej pozytywne elementy. Plusy Powrót Ozdób

Projekty skórek bohaterów

Nowi bohaterowie

Zaklęcie Ramię w Ramię Minusy Pula Nieumarłych i Kolcozwierzy

Brak nowości związanych ze Śmiercioskrzydłym

Nowe słowa kluczowe