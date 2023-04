Nintendo zorganizuje swój pierwszy konwent poza Japonią

Nintendo zapowiedziało, że zorganizuje konwent dla swoich fanów, który pierwszy raz w dziejach firmy odbędzie się poza terytorium Japonii. Impreza dla graczy odbędzie się we wrześniu w Seattle. Chociaż będzie to zupełnie inny typ wydarzenia, szczególnie godne uwagi jest to, że Nintendo ogłasza własne północnoamerykańskie wydarzenie po odwołaniu E3. Upadek tej znanej imprezy spowodował brak zainteresowania wydawców. Oficjalnie ogłoszono, że impreza nie odbędzie się w tym roku. Jednak Nintendo już zdecydowało się na organizację własnego konwentu poza Japonią, to można zakładać, że nie pojawi się również na przyszłorocznej edycji E3. Czy inni pójdą w ślady Wielkiego N?