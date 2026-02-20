Pokémon Presents 2026 już za chwilę. Wydarzenie odbędzie się w rocznicę serii

The Pokémon Company ujawniło szczegóły dotyczące nadchodzącej transmisji Pokémon Presents 2026. Wydarzenie odbędzie się 27 lutego i zostanie wyemitowane o godzinie 15:00 czasu polskiego. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu marki w serwisie X, gdzie potwierdzono datę oraz formę prezentacji. Pokaz będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem oficjalnego kanału Pokémon w serwisie YouTube.

Pokémon Presents 2026 tuż za rogiem. Jubileuszowa prezentacja odbędzie się w Pokémon Day

Pokémon Presents to cykliczna prezentacja poświęcona zapowiedziom gier oraz innych projektów rozwijających uniwersum. Tegoroczna odsłona wzbudza szczególne zainteresowanie, ponieważ przypada na Pokémon Day, a jednocześnie zbiega się z trzydziestą rocznicą powstania serii. Jubileuszowy charakter wydarzenia sprawia, że oczekiwania wobec ogłoszeń są wyjątkowo wysokie.