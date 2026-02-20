Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokémon Presents 2026 już za chwilę. Wydarzenie odbędzie się w rocznicę serii

Patrycja Pietrowska
2026/02/20 13:00
Pokaz ma przynieść zapowiedzi nowych gier i projektów związanych z marką.

The Pokémon Company ujawniło szczegóły dotyczące nadchodzącej transmisji Pokémon Presents 2026. Wydarzenie odbędzie się 27 lutego i zostanie wyemitowane o godzinie 15:00 czasu polskiego. Informacja została przekazana za pośrednictwem oficjalnego profilu marki w serwisie X, gdzie potwierdzono datę oraz formę prezentacji. Pokaz będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem oficjalnego kanału Pokémon w serwisie YouTube.

Pokémon Presents to cykliczna prezentacja poświęcona zapowiedziom gier oraz innych projektów rozwijających uniwersum. Tegoroczna odsłona wzbudza szczególne zainteresowanie, ponieważ przypada na Pokémon Day, a jednocześnie zbiega się z trzydziestą rocznicą powstania serii. Jubileuszowy charakter wydarzenia sprawia, że oczekiwania wobec ogłoszeń są wyjątkowo wysokie.

Transmisja ma przynieść informacje o nadchodzących produkcjach i inicjatywach związanych z marką, obejmujących zarówno gry, jak i inne media. Brak oficjalnych zapowiedzi sprawia, że część potencjalnych ogłoszeń pozostaje w sferze spekulacji. Wśród najczęściej pojawiających się tematów znajduje się możliwość zaprezentowania kolejnej generacji gier, która według wcześniejszych doniesień może być rozwijana przez twórców.

Pojawiają się także oczekiwania dotyczące nowych projektów pobocznych, produkcji filmowych oraz inicjatyw związanych z anime. Pokémon Presents stanowi główne źródło informacji o kierunku rozwoju marki, dlatego nadchodząca prezentacja może odegrać istotną rolę w kształtowaniu planów na kolejne miesiące.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-presents-2026-arrives-next-week/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

