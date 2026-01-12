Nintendo użyło AI w nowym materiale promocyjnym gry Mario?

Firma reaguje na zarzuty internautów i głos jednej z modelek.
Debata wokół generatywnej sztucznej inteligencji w reklamie i popkulturze nie słabnie. Tym razem na jej celowniku znalazło się Nintendo, które zaprezentowało nową linię produktów My Mario, skierowaną do najmłodszych odbiorców i ich rodziców.
My Mario – Nintendo odpowiada na zarzuty o AI
My Mario to kolekcja produktów, gier i doświadczeń inspirowanych światem Mario, zaprojektowana z myślą o dzieciach. Po publikacji materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych część użytkowników zaczęła jednak sugerować, że wykorzystano w nich obrazy generowane przez AI. Wskazywano m.in. na nienaturalnie wyglądające dłonie jednego z modeli.
Wczytywanie ramki mediów.
Zarzuty szybko zostały zakwestionowane przez Brittoni O’myah Sinclair, jedną z osób widocznych na zdjęciach. Modelka publicznie zapewniła, że sesja nie miała nic wspólnego z generatywną sztuczną inteligencją i że zdjęcia powstały w tradycyjny sposób.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Stanowisko to potwierdziło również samo Nintendo. Firma wprost zaprzeczyła, jakoby w materiałach promujących My Mario użyto jakichkolwiek narzędzi GenAI. Według przedstawicieli marki cała kampania została przygotowana bez udziału sztucznej inteligencji.
Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst branżowy. W ostatnich miesiącach coraz więcej firm – w tym Electronic Arts czy Square Enix – otwarcie mówi o wykorzystaniu AI, co wywołuje mieszane reakcje odbiorców. Nawet studia cieszące się dużym zaufaniem społeczności, jak Larian, musiały tłumaczyć się z eksperymentów z AI przy tworzeniu grafiki koncepcyjnej.