Nintendo użyło AI w nowym materiale promocyjnym gry Mario?

Debata wokół generatywnej sztucznej inteligencji w reklamie i popkulturze nie słabnie. Tym razem na jej celowniku znalazło się Nintendo, które zaprezentowało nową linię produktów My Mario, skierowaną do najmłodszych odbiorców i ich rodziców.

My Mario – Nintendo odpowiada na zarzuty o AI

My Mario to kolekcja produktów, gier i doświadczeń inspirowanych światem Mario, zaprojektowana z myślą o dzieciach. Po publikacji materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych część użytkowników zaczęła jednak sugerować, że wykorzystano w nich obrazy generowane przez AI. Wskazywano m.in. na nienaturalnie wyglądające dłonie jednego z modeli.

