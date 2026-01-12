Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo użyło AI w nowym materiale promocyjnym gry Mario?

Mikołaj Berlik
2026/01/12 08:30
1
0

Firma reaguje na zarzuty internautów i głos jednej z modelek.

Debata wokół generatywnej sztucznej inteligencji w reklamie i popkulturze nie słabnie. Tym razem na jej celowniku znalazło się Nintendo, które zaprezentowało nową linię produktów My Mario, skierowaną do najmłodszych odbiorców i ich rodziców.

My Mario

My Mario – Nintendo odpowiada na zarzuty o AI

My Mario to kolekcja produktów, gier i doświadczeń inspirowanych światem Mario, zaprojektowana z myślą o dzieciach. Po publikacji materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych część użytkowników zaczęła jednak sugerować, że wykorzystano w nich obrazy generowane przez AI. Wskazywano m.in. na nienaturalnie wyglądające dłonie jednego z modeli.

Wczytywanie ramki mediów.

Zarzuty szybko zostały zakwestionowane przez Brittoni O’myah Sinclair, jedną z osób widocznych na zdjęciach. Modelka publicznie zapewniła, że sesja nie miała nic wspólnego z generatywną sztuczną inteligencją i że zdjęcia powstały w tradycyjny sposób.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Stanowisko to potwierdziło również samo Nintendo. Firma wprost zaprzeczyła, jakoby w materiałach promujących My Mario użyto jakichkolwiek narzędzi GenAI. Według przedstawicieli marki cała kampania została przygotowana bez udziału sztucznej inteligencji.

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst branżowy. W ostatnich miesiącach coraz więcej firm – w tym Electronic Arts czy Square Enix – otwarcie mówi o wykorzystaniu AI, co wywołuje mieszane reakcje odbiorców. Nawet studia cieszące się dużym zaufaniem społeczności, jak Larian, musiały tłumaczyć się z eksperymentów z AI przy tworzeniu grafiki koncepcyjnej.

Źródło:https://gamingbolt.com/nintendo-denies-using-genai-in-my-mario-promotional-images

Tagi:

News
Nintendo
promocja
Twitter
kontrowersje
sztuczna inteligencja
AI
My Mario
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:39

Najśmieszniejsze że ludzie się ciepają o AI a to może być po prostu niedopatrzenie po stronie osoby która obrabiała te zdjęcia i działu jakości które je sprawdzał... czyli dochodzimy do sytuacji gdzie jedna rzecz wpływa na drugą w ciekawy sposób (błędy z photoshopa odbierane jako AI) :D Oczywiście jeśli to co mówi Nintendo to prawda :)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112