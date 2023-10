Nintendo uspokaja graczy. Wsparcie dla pierwszego Switcha potrwa do 2025 roku

Czy to oznacza, że następca Switcha pojawi się w sklepach w przeciągu pięciu miesięcy? Wydaje się, że to wynika ze słów Furukawy, chociaż nie powiedział tego wprost. Jednak skoro zaplanowane jest wygaszanie wsparcia dla obecnej konsoli, to tak można je odczytywać.

Pamiętajmy, że podczas tegorocznej edycji targów gamescom, odbył się zamknięty pokaz możliwości „nowego Switcha” dla deweloperów. Obecnym pokazano różne demonstracje technologiczne przedstawiające bardziej rozbudowaną specyfikację systemu. Specjalnie na tę okazję stworzono także podrasowaną wersję The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Wsparcie dla Switcha do 2025 roku. Nintendo uspokaja graczy

Warto przypomnieć, że gra ta pojawiła się wraz ze Switchem jako tytuł premierowy w marcu 2017 r. Obecnie jest czwartym najlepiej sprzedającym się tytułem na tę platformę, z wynikiem ponad 30 mln egzemplarzy. I od razu trzeba ostudzić rozpalone wyobraźnie - poprawiona wersja Breath of the Wild była jedynie technologicznym demo i Nintendo nie planuje ponownego wydania ulepszonej wersji gry.