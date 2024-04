Gra inspirowana klasycznymi RPG-ami zabierze nas do gwiazd. Zapowiedź Beyond Galaxyland

Jeszcze w tym roku gracze będą mieli okazję przeżyć międzygalaktyczną przygodę inspirowaną klasycznymi filmami science-fiction. Beyond Galaxyland oferuje nowe podejście do gatunku RPG, system walk turowych i platformówkowe wyzwania. Na zainteresowanych czekać będzie eksploracja międzyplanetarna, a także opowieść w stylu klasycznego sci-fi.

Sam Enright, twórca Beyond Galaxyland, przekazał, że jest „ogromnym fanem klasycznych turówek RPG z lat 90.”. Wśród inspiracji wymienia między innymi Chrono Trigger i Final Fantasy VII. Jak podkreśla deweloper, w swojej produkcji chciał stworzyć „unikalny, wręcz filmowy klimat”. Pierwszy zwiastun Beyond Galaxyland znajduje się na dole wiadomości.

Wznieś się do gwiazd w retro-futurystycznej grze przygodowej RPG Beyond Galaxyland! Przemierzając cały kosmos, dołącz do Douga i jego dzielnej, dzierżącej broń świnki morskiej, Boom Boom, w ekscytującej podróży między planetami, aby uratować samą planetę Ziemię. – czytamy w opisie gry.