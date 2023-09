Następca Switcha jednak istnieje. Nintendo pokazało go deweloperom

Następca konsoli Nintendo Switch może pojawić się wcześniej niż przewidywano. Pojawiły się informacje, że w zeszłym miesiącu, podczas Gamescom 2023 w Niemczech, odbyły się prezentacje Switcha 2 dla wyselekcjonowanej grupy deweloperów. Obecnym pokazano różne demonstracje technologiczne przedstawiające bardziej rozbudowaną specyfikację systemu. Specjalnie na tę okazję stworzono także podrasowaną wersję The Legend of Zelda: Breath of the Wild.