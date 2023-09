Super Mario Bros. Wonder na obszernym materiale

Nintendo przyzwyczaiło nas już do tego, że gry z wąsatym hydraulikiem to udane i pełne ciekawych pomysłów produkcje. Premiera Super Mario Bros. Wonder zbliża się wielkimi krokami, a jeśli chcecie dowiedzieć się o grze nieco więcej, koniecznie zapoznajcie się z poniższym wideo. Trwający ponad 6 minut materiał pozwala przyjrzeć się grze z bliska.

Super Mario Bros. Wonder zapowiada się świetnie

Super Mario Bros. Wonder to platformówka 2D, która przywodzi na myśl gry z Mario, w które zagrywaliśmy się lata temu. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tej produkcji będzie się dziać znacznie więcej, a Nintendo po raz kolejny pozwoliło wyżyć się kreatywnie swoim projektantom i artystom. Super Mario Bros. Wonder zabierze graczy w podróż przez różnorodne i pełne wyzwań światy, które gracze będą mogli eksplorować wcielając się w swoich ulubionych bohaterów. Na wspominanym wideo zaprezentowano również, w jaki sposób działać będzie tryb wieloosobowy.



Na koniec przypomnijmy, że premiera Super Mario Bros. Wonder zaplanowana została na 20 października, a gra będzie dostępna wyłącznie na Nintendo Switch.