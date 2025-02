Nintendo Switch osiąga imponujący kamień milowy, ale sprzedaż spada

Nowe wyniki sprzedaży Nintendo Switch

We wspomnianym wyżej okresie sprzedano bowiem 9,54 miliona sztuk konsol, co stanowi spadek o 30,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż oprogramowania również spadła o 24,4%, osiągając 123,98 milionów sztuk. W samym trzecim kwartale roku fiskalnego 2025 Nintendo sprzedało 4,82 miliona konsol Switch oraz 53,7 miliona sztuk oprogramowania.

Spadek sprzedaży można przypisać wyjątkowym sukcesom gier The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i Super Mario Bros. Wonder, które miały premierę w 2023 roku. W 2024 roku Nintendo nie wprowadziło na rynek równie dużych hitów, choć firma określa sprzedaż jako „stabilną” dla ośmioletniej konsoli.