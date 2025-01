Nintendo Switch 2 coraz bliżej prezentacji. Jest konkretna data zapowiedzi i pokazu

Już tylko dni dzielą nas od pierwszej prezentacji długo oczekiwanego Nintendo Switch 2. Niedawno dowiedzieliśmy się, że na premierę konsola otrzyma co najmniej 25 gier, w tym produkcje Ubisoftu, również te najnowsze, jak chociażby Assassin’s Creed Shadows. Według informatorów to właśnie w tym tygodniu japońska firma oficjalnie ogłosi i zorganizuje pokaz swojej nowej konsoli. Już wcześniej insider Hate the Nate wspomniał, że Nintendo Switch 2 zostanie zaprezentowanie światu już 16 stycznia. Teraz kolejni informatorzy potwierdzili te doniesienia.

Nintendo Switch 2 – ogłoszenie jutro, prezentacja w czwartek

Zarówno serwis VGC, jak i The Verge ogłosiły, że to właśnie w najbliższy czwartek Nintendo Switch 2 otrzyma specjalny pokaz. Z kolei ogłoszenie o planowanym pokazie Nintendo wyda dopiero jutro, czyli 15 stycznia.