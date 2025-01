Preordery Nintendo Switch 2 pojawią się “naprawdę wkrótce”. Na premierę mamy zobaczyć 25 gier

Nintendo wciąż nie zorganizowało oficjalnej prezentacji następcy Switcha, mimo wielu przecieków oraz oczekiwań pojawiających się w sieci związanych z tym wydarzeniem. Ostatnio poruszono również temat ceny, w jakiej będziemy mogli nabyć nową konsolę japońskiej firmy. Jedna z pracowników sieci francuskich sklepów dotarł do bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

Nintendo Switch 2 - przeciek ujawniający zawartość na premierę

Na profilu na Twitterze/X należącym do Switch 2 Stock pojawił się wpis dotyczący preorderów Nintendo Switch 2. Pracownik Micromania, francuskiego sklepu detalicznego, ujawnił, że już niedługo otrzymamy możliwość składania przedpremierowych zamówień konsoli. Cena została ustalona na 399 euro, co w przeliczeniu daje nieco ponad 1700 złotych. Warto dodać, że te informacje nie zostały potwierdzone, więc należy podejść do nich z odpowiednim dystansem.

