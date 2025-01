Ubisoft wyda wiele swoich gier na Nintendo Switch 2. Informator ujawnił tytuły

Zgodnie z przeciekami już niedługo mamy zobaczyć zapowiedź Nintendo Switch 2. Na premierę konsoli powinno pojawić się 25 gier, jednak w miarę upływu czasu ta liczba oczywiście się zwiększy. Na poprzednim urządzeniu japońskiej firmy zobaczyliśmy wiele produkcji od Ubisoftu, co w przyszłości ma zostać kontynuowane. Dowiedzieliśmy się, że od dłuższego czasu trwają prace nad portami.

Nintendo Switch 2 - jakie produkcje pojawią się na konsoli?

W ostatnim odcinku podcastu leaker znany jako NateTheHate potwierdził, że Ubisoft pracuje nad udostępnieniem wielu swoich projektów na następcy Nintendo Switch. Wśród wybranych tytułów znalazły się między innymi Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Shadows, Rainbow Six Siege oraz The Division. Nie wszystkie gry mają pojawić się w momencie premiery urządzenia, a zespół rozważa także rozpoczęcie prac nad portem następnej odsłony serii Far Cry, a także pakietu zawierającego Mario oraz Rabbids.