Nintendo Switch 2 bije rekordy sprzedaży. Trzy kultowe konsole nie osiągnęły tego przez całe lata

Kilka miesięcy wystarczyło, by Switch 2 zapisał się w historii rynku konsol.
Nintendo Switch 2 okazuje się sprzedażowym fenomenem. Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że nowa konsola Nintendo w ekspresowym tempie przebiła wyniki, których inne urządzenia nie były w stanie osiągnąć przez cały okres swojej obecności na rynku.
Nintendo Switch 2 – historyczny wynik w Wielkiej Brytanii
Według raportu przygotowanego przez analityków rynku, Switch 2 w zaledwie kilka miesięcy od premiery przekroczył łączną, życiową sprzedaż trzech innych konsol: Wii U, Segi Dreamcast oraz PlayStation Vita – i to wyłącznie na rynku brytyjskim. Dla porównania, każda z tych platform potrzebowała na to wielu lat lub nigdy nie zbliżyła się do takiego rezultatu.
Tempo sprzedaży nowej hybrydy Nintendo wyraźnie pokazuje skalę zainteresowania kolejną generacją sprzętu „Big N”. Mimo początkowych problemów z dostępnością, popyt utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a okres świąteczny tylko dodatkowo wzmocnił wyniki.
Na sukces Switcha 2 wpływa kilka kluczowych czynników. Jednym z nich jest rozbudowana biblioteka startowa oraz pełna wsteczna kompatybilność, która zachęciła posiadaczy pierwszego Switcha do szybkiej zmiany sprzętu. Istotna okazała się także poprawiona wydajność i możliwość grania w bardziej zaawansowane tytuły w trybie przenośnym.
Analitycy zwracają uwagę, że jeśli obecne tempo sprzedaży się utrzyma, Nintendo Switch 2 może w niedalekiej przyszłości stać się najszybciej sprzedającą się konsolą w historii Wielkiej Brytanii, detronizując dotychczasowych liderów rynku.
