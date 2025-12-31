Nintendo Switch 2 bije rekordy sprzedaży. Trzy kultowe konsole nie osiągnęły tego przez całe lata

Nintendo Switch 2 okazuje się sprzedażowym fenomenem. Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że nowa konsola Nintendo w ekspresowym tempie przebiła wyniki, których inne urządzenia nie były w stanie osiągnąć przez cały okres swojej obecności na rynku.

Nintendo Switch 2 – historyczny wynik w Wielkiej Brytanii

Według raportu przygotowanego przez analityków rynku, Switch 2 w zaledwie kilka miesięcy od premiery przekroczył łączną, życiową sprzedaż trzech innych konsol: Wii U, Segi Dreamcast oraz PlayStation Vita – i to wyłącznie na rynku brytyjskim. Dla porównania, każda z tych platform potrzebowała na to wielu lat lub nigdy nie zbliżyła się do takiego rezultatu.

