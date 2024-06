Nintendo: nad Mario & Luigi: Brothership pracują twórcy oryginalnej gry. Firma nie ujawnia szczegółów

W przypadku Mario & Luigi: Brothership wielu fanów zastanawia się, kto stoi za grą. Jest to tytuł szczególnie godny uwagi, biorąc pod uwagę fakt, że AlphaDream zostało zamknięta kilka lat temu po bankructwie. To właśnie to studio odpowiada za wszystkie poprzednie gry należące do tej serii, a ostania z nich ukazała się blisko dziesięć lat temu.

Premiera Mario & Luigi: Brothership na Switcha odbędzie się 7 listopada 2024 r.