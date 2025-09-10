Nintendo Direct oficjalnie we wrześniu. Znamy datę i godzinę pokazu

Nintendo Direct zapowiedziane. Pokaz odbędzie się 12 września 2025 roku
Najbliższa prezentacja Nintendo Direct zaplanowana jest na piątek, 12 września. W Polsce obejrzymy transmisję o godzinie 15:00. Chociaż szczegółowe informacje na temat gier czy franczyz, które zostaną zaprezentowane, nie zostały jeszcze podane, wstępne doniesienia sugerują, że pokaz będzie skupiał się na różnorodnych tytułach, a nie na jednej konkretnej grze.
Wśród dużych ekskluzywnych gier na platformy Nintendo, które mają zostać wydane jeszcze w tym roku, wymienić można Metroid Prime 4: Beyond, którego premiera przewidziana jest przed końcem roku oraz Pokémon Legends: Z-A, zaplanowaną na 16 października. Nadchodząca prezentacja może również zawierać zapowiedzi dotyczące roku 2026, który również zapowiada się jako kolejny ważny okres dla firmy – szczególnie dotyczy to franczyzy Pokémon, która będzie obchodzić swoją 30. rocznicę.
Warto również wspomnieć, że wrześniowe Nintendo Direct odbędzie się zaledwie dzień przed czterdziestą rocznicą premiery gry Super Mario Bros.