Nintendo Direct oficjalnie we wrześniu. Znamy datę i godzinę pokazu

Nintendo oficjalnie ogłosiło termin swojej kolejnej prezentacji Nintendo Direct, która odbędzie się w tym tygodniu – 12 września. Potwierdzają się tym samym wcześniejsze doniesienia o dacie wydarzenia.

Nintendo Direct zapowiedziane. Pokaz odbędzie się 12 września 2025 roku

Najbliższa prezentacja Nintendo Direct zaplanowana jest na piątek, 12 września. W Polsce obejrzymy transmisję o godzinie 15:00. Chociaż szczegółowe informacje na temat gier czy franczyz, które zostaną zaprezentowane, nie zostały jeszcze podane, wstępne doniesienia sugerują, że pokaz będzie skupiał się na różnorodnych tytułach, a nie na jednej konkretnej grze.