Nintendo Direct oficjalnie we wrześniu. Znamy datę i godzinę pokazu

Patrycja Pietrowska
2025/09/10 15:15
1
0

Nadciąga wrześniowy pokaz od Nintendo.

Nintendo oficjalnie ogłosiło termin swojej kolejnej prezentacji Nintendo Direct, która odbędzie się w tym tygodniu – 12 września. Potwierdzają się tym samym wcześniejsze doniesienia o dacie wydarzenia.

Nintendo Direct zapowiedziane. Pokaz odbędzie się 12 września 2025 roku

Najbliższa prezentacja Nintendo Direct zaplanowana jest na piątek, 12 września. W Polsce obejrzymy transmisję o godzinie 15:00. Chociaż szczegółowe informacje na temat gier czy franczyz, które zostaną zaprezentowane, nie zostały jeszcze podane, wstępne doniesienia sugerują, że pokaz będzie skupiał się na różnorodnych tytułach, a nie na jednej konkretnej grze.

Wśród dużych ekskluzywnych gier na platformy Nintendo, które mają zostać wydane jeszcze w tym roku, wymienić można Metroid Prime 4: Beyond, którego premiera przewidziana jest przed końcem roku oraz Pokémon Legends: Z-A, zaplanowaną na 16 października. Nadchodząca prezentacja może również zawierać zapowiedzi dotyczące roku 2026, który również zapowiada się jako kolejny ważny okres dla firmy – szczególnie dotyczy to franczyzy Pokémon, która będzie obchodzić swoją 30. rocznicę.

GramTV przedstawia:

Warto również wspomnieć, że wrześniowe Nintendo Direct odbędzie się zaledwie dzień przed czterdziestą rocznicą premiery gry Super Mario Bros.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-direct-announced-for-september-12/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:27

Myślę że odpalą coś związanego z Super Mario - wystarczy remake Sunshine i gracze się poszczają xD

A tak poza tym obstawiam:

- Metroid Prime 4

- teaser nowego Animal Crossing

- czytałem plotki że Square Enix ma ujawnić kilka tytułów

+ jedna totalnie niespodziewana zapowiedź (może nowy Fire Emblem, może jakieś stare IP)




