Nintendo Switch oficjalnie stał się najlepiej sprzedającą się konsolą w historii firmy, wyprzedzając Nintendo DS. W wynikach finansowych za 9 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku firma podała, że sprzedała 1,36 mln egzemplarzy oryginalnego Switcha w tym okresie, co daje łącznie 155,37 mln sprzedanych konsol. Poprzedni rekord należał do Nintendo DS z wynikiem 154,02 mln egzemplarzy.

Nintendo Switch zostaje najlepiej sprzedającą się konsolą w historii Nintendo

Nintendo prognozuje sprzedaż kolejnych 750 tys. Switchy do końca obecnego roku fiskalnego (1 kwietnia 2026 r.), co wciąż nie pozwoli jej pobić rekordu PlayStation 2 (160 mln egzemplarzy). Przypomnijmy, że Switch, debiutujący w 2017 roku, był pierwszą hybrydową konsolą Nintendo, łączącą doświadczenia w produkcji konsol stacjonarnych i przenośnych. Choć w 2025 roku zadebiutowało Nintendo Switch 2, to wciąż to pierwszy Switch dominuje na rynku. Switch 2 dopiero buduje swoją bazę użytkowników.