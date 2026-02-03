Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch zostaje najlepiej sprzedającą się konsolą w historii Nintendo

Jakub Piwoński
2026/02/03 15:30
Przebił wynik Nintendo DS.

Nintendo Switch oficjalnie stał się najlepiej sprzedającą się konsolą w historii firmy, wyprzedzając Nintendo DS. W wynikach finansowych za 9 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2025 roku firma podała, że sprzedała 1,36 mln egzemplarzy oryginalnego Switcha w tym okresie, co daje łącznie 155,37 mln sprzedanych konsol. Poprzedni rekord należał do Nintendo DS z wynikiem 154,02 mln egzemplarzy.

Nintendo prognozuje sprzedaż kolejnych 750 tys. Switchy do końca obecnego roku fiskalnego (1 kwietnia 2026 r.), co wciąż nie pozwoli jej pobić rekordu PlayStation 2 (160 mln egzemplarzy). Przypomnijmy, że Switch, debiutujący w 2017 roku, był pierwszą hybrydową konsolą Nintendo, łączącą doświadczenia w produkcji konsol stacjonarnych i przenośnych. Choć w 2025 roku zadebiutowało Nintendo Switch 2, to wciąż to pierwszy Switch dominuje na rynku. Switch 2 dopiero buduje swoją bazę użytkowników.

Co ważne, przełom nasępił w trakcie pandemii. Konsola Nintendo Switch właśnie wtedy cieszyła się dużą popularnością. To wówczas, w ciągu dwóch lat sprzedano niemal 50 mln egzemplarzy. Co istotne, do tej pory sprzedano też 1,5 mld gier na Switcha. Do najlepiej sprzedających się tytułów należą: Mario Kart 8 Deluxe (70 mln), Animal Crossing: New Horizons (49 mln) i Super Smash Bros. Ultimate (37 mln). W ostatnim kwartale Pokémon Legends: Z-A sprzedało się w 8,41 mln egzemplarzy, a Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 odpowiednio w 2,28 i 2,42 mln.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/switch-is-officially-nintendos-best-selling-console-ever-overtaking-ds/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
sprzedaż konsol
Japonia
sprzedaż
Nintendo Switch 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




