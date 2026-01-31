Szef Ryu Ga Gotoku sugeruje kolejne porty Yakuzy na Switcha 2. Wszystko w rękach fanów

Ryu Ga Gotoku Studio coraz częściej mówi o planach związanych z dalszym rozwojem serii Yakuza na Switchu 2. W najnowszym materiale z cyklu Nintendo Creator’s Voice głos zabrał szef studia Masayoshi Yokoyama, który podzielił się przemyśleniami na temat dostępności gier i potencjalnych portów w przyszłości.

Yakuza może dostać więcej wydań na Switchu 2. Szef RGG wskazuje na znaczenie opinii fanów

Twórca zwrócił uwagę, że projektowanie rozgrywki w tej marce ma sprzyjać jak najszerszemu gronu odbiorców. Według niego tytuły zostały przygotowane tak, aby ukończenie ich nie stanowiło dużej bariery nawet dla mniej doświadczonych graczy.