Szef Ryu Ga Gotoku sugeruje kolejne porty Yakuzy na Switcha 2. Wszystko w rękach fanów

Ryu Ga Gotoku Studio coraz częściej mówi o planach związanych z dalszym rozwojem serii Yakuza na Switchu 2. W najnowszym materiale z cyklu Nintendo Creator’s Voice głos zabrał szef studia Masayoshi Yokoyama, który podzielił się przemyśleniami na temat dostępności gier i potencjalnych portów w przyszłości.
Yakuza może dostać więcej wydań na Switchu 2. Szef RGG wskazuje na znaczenie opinii fanów
Twórca zwrócił uwagę, że projektowanie rozgrywki w tej marce ma sprzyjać jak najszerszemu gronu odbiorców. Według niego tytuły zostały przygotowane tak, aby ukończenie ich nie stanowiło dużej bariery nawet dla mniej doświadczonych graczy.
Nie żartuję – prawdopodobnie dałoby się ukończyć tę grę nawet wtedy, gdybyś trzymał kontroler do góry nogami i po prostu wciskał przyciski. Pewnie nie przełożyłoby się to na dobrą rozgrywkę, ale przynajmniej mógłbyś wykonać kilka efektownych akcji.
Yokoyama zaznaczył, że wraz z nadchodzącymi produkcjami studio publikuje obecnie wszystko, co jest w stanie przygotować. Dodał również, że liczba wydań może się zwiększyć, jeśli społeczność będzie wyraźnie domagać się kolejnych portów.
Katalog marki pozostaje bardzo szeroki, dlatego potencjalnych kandydatów do przeniesienia na nową platformę nie brakuje. Wśród częściej wymienianych znajdują się nowsze odsłony, takie jak Like a Dragon: Infinite Wealth, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name czy Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na Switchu 2 pojawiły się już Yakuza Kiwami 1 i 2 oraz Yakuza 0 Director’s Cut.
