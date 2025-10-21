Ninja Gaiden 4 zebrało pierwsze recenzje. Solidne oceny nowej odsłony serii

Ninja Gaiden 4 trafiło już w ręce graczy. W związku z premierą gry pojawiły się pierwsze recenzje spływające z całego świata. Jak wskazuje serwis Metacritic , tytuł otrzymał średnią ocen na poziomie 83/100.

Dziennikarze pozytywnie ocenili między innymi zróżnicowane poziomy trudności, dynamikę walki, wymagających bossów czy fabułę. Recenzenci wskazują, że Ninja Gaiden 4 stanowi godnego następcę poprzednich odsłon. Nie brakuje pochwał dla rozbudowanej zawartości, a także wciągającej rozgrywki.

Nie wszystkie aspekty przypadły jednak do gustu krytykom. Według niektórych protagonista w Ninja Gaiden 4 nie jest ani zbyt sympatyczny, ani ciekawy. Część krytyków uważa również, że gra nie jest do końca dopracowana i brak jej „mocy”, której oczekują fani serii.

Recenzje Ninja Gaiden 4

GamesRadar+ – 10/10

GameSpew – 9/10

PureXbox – 9/10

TheGamer – 9/10

Game Rant – 9/10

Wccftech – 8,7/10

CGMagazine – 8,5/10

Xbox Era – 8,5/10

Gram.pl – 8/10

GamingBolt – 8/10

IGN – 8/10

Gamepressure – 8/10

GameSpot – 8/10

VGC – 8/10

The Games Machine – 8/10

Shacknews – 8/10

WellPlayed – 7,5/10

Stevivor – 7/10

Push Square – 7/10

ComicBook – 6/10

Restart.run – 6/10

Power Unlimited – 5,4/10