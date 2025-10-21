Ninja Gaiden 4 zebrało pierwsze recenzje. Solidne oceny nowej odsłony serii

Ninja Gaiden 4 zalicza udany start, jeśli chodzi o oceny krytyków.
Ninja Gaiden 4 trafiło już w ręce graczy. W związku z premierą gry pojawiły się pierwsze recenzje spływające z całego świata. Jak wskazuje serwis Metacritic, tytuł otrzymał średnią ocen na poziomie 83/100.
Dziennikarze pozytywnie ocenili między innymi zróżnicowane poziomy trudności, dynamikę walki, wymagających bossów czy fabułę. Recenzenci wskazują, że Ninja Gaiden 4 stanowi godnego następcę poprzednich odsłon. Nie brakuje pochwał dla rozbudowanej zawartości, a także wciągającej rozgrywki.
Nie wszystkie aspekty przypadły jednak do gustu krytykom. Według niektórych protagonista w Ninja Gaiden 4 nie jest ani zbyt sympatyczny, ani ciekawy. Część krytyków uważa również, że gra nie jest do końca dopracowana i brak jej „mocy”, której oczekują fani serii.
Kultowa seria gier typu „hack & slash” ninja powraca w NINJA GAIDEN 4! Wyrusz na niesamowitą przygodę, w której dziedzictwo łączy się z innowacją, a wysokooktanowy styl przenika nieposkromiony system walki. – brzmi opis gry.
