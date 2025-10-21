Zaloguj się lub Zarejestruj

Ninja Gaiden 4 zebrało pierwsze recenzje. Solidne oceny nowej odsłony serii

Patrycja Pietrowska
2025/10/21 16:00
Ninja Gaiden 4 zalicza udany start, jeśli chodzi o oceny krytyków.

Ninja Gaiden 4 trafiło już w ręce graczy. W związku z premierą gry pojawiły się pierwsze recenzje spływające z całego świata. Jak wskazuje serwis Metacritic, tytuł otrzymał średnią ocen na poziomie 83/100.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Dziennikarze pozytywnie ocenili między innymi zróżnicowane poziomy trudności, dynamikę walki, wymagających bossów czy fabułę. Recenzenci wskazują, że Ninja Gaiden 4 stanowi godnego następcę poprzednich odsłon. Nie brakuje pochwał dla rozbudowanej zawartości, a także wciągającej rozgrywki.

Nie wszystkie aspekty przypadły jednak do gustu krytykom. Według niektórych protagonista w Ninja Gaiden 4 nie jest ani zbyt sympatyczny, ani ciekawy. Część krytyków uważa również, że gra nie jest do końca dopracowana i brak jej „mocy”, której oczekują fani serii.

Recenzje Ninja Gaiden 4

  • GamesRadar+ – 10/10
  • GameSpew – 9/10
  • PureXbox – 9/10
  • TheGamer – 9/10
  • Game Rant – 9/10
  • Wccftech – 8,7/10
  • CGMagazine – 8,5/10
  • Xbox Era – 8,5/10
  • Gram.pl – 8/10
  • GamingBolt – 8/10
  • IGN – 8/10
  • Gamepressure – 8/10
  • GameSpot – 8/10
  • VGC – 8/10
  • The Games Machine – 8/10
  • Shacknews – 8/10
  • WellPlayed – 7,5/10
  • Stevivor – 7/10
  • Push Square – 7/10
  • ComicBook – 6/10
  • Restart.run – 6/10
  • Power Unlimited – 5,4/10

Kultowa seria gier typu „hack & slash” ninja powraca w NINJA GAIDEN 4! Wyrusz na niesamowitą przygodę, w której dziedzictwo łączy się z innowacją, a wysokooktanowy styl przenika nieposkromiony system walki. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Ninja Gaiden 4 zadebiutowało dziś – 21 października 2025 roku. Gra trafiła na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Ninja Gaiden 4 - recenzja gry. Powrót w świetnym, krwawym stylu!

Źródło:https://www.metacritic.com/game/ninja-gaiden-4/

