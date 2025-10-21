Zaloguj się lub Zarejestruj

Ninja Gaiden 4 ustanawia rekord świata. Xbox promuje grę w przestworzach

Mikołaj Berlik
2025/10/21 10:01
0
0

Nowa odsłona kultowej serii Ninja Gaiden trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa dzięki widowiskowemu pokazowi zorganizowanemu przez Xboxa.

Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października, ale gra już teraz zapisała się w historii. Xbox i Team Ninja zorganizowali w Miami wyjątkową akcję promocyjną, która zakończyła się oficjalnym rekordem Guinnessa. W centrum wydarzenia znalazły się helikoptery, gigantyczny ekran i sama rozgrywka z nowej odsłony legendarnej serii.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 – rekordowy pokaz z helikopterami

W opublikowanym przez Xbox materiale wideo pokazano próbę ustanowienia rekordu na największy lecący ekran do gier wideo. Akcja odbyła się nad plażą w Miami, gdzie menedżer społeczności Team Ninja Emmanuel “Master” Rodriguez oraz raper Swae Lee zagrali w Ninja Gaiden 4 w przestworzach.

Gra była wyświetlana na 26-stopowym ekranie LED, który został zawieszony na drugim helikopterze pilotowanym przez Heli-D. Pokaz zakończył się sukcesem – Guinness World Records oficjalnie potwierdziło, że Xbox i Team Ninja ustanowili rekord w kategorii największego lecącego ekranu do gier.

GramTV przedstawia:

Ninja Gaiden 4 to pierwsza główna odsłona serii od prawie trzynastu lat. Nad tytułem pracują Team Ninja i PlatinumGames, a wśród bohaterów pojawią się Ryu Hayabusa oraz nowa postać – Yakumo. Twórcy zapowiadają powrót do dynamicznych, widowiskowych pojedynków, z których słynie cykl.

Ninja Gaiden 4 trafi do Xbox Game Pass już w dniu premiery. Choć rekord Guinnessa nie dotyczy samej rozgrywki, oryginalna akcja promocyjna bez wątpienia imponuje.

Źródło:https://insider-gaming.com/ninja-gaiden-4-world-record-xbox/

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Ninja Gaiden
Ninja
Xbox Series X
Xbox Series S
Ninja Gaiden 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112