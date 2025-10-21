Ninja Gaiden 4 ustanawia rekord świata. Xbox promuje grę w przestworzach

Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października, ale gra już teraz zapisała się w historii. Xbox i Team Ninja zorganizowali w Miami wyjątkową akcję promocyjną, która zakończyła się oficjalnym rekordem Guinnessa. W centrum wydarzenia znalazły się helikoptery, gigantyczny ekran i sama rozgrywka z nowej odsłony legendarnej serii.

Ninja Gaiden 4 – rekordowy pokaz z helikopterami

W opublikowanym przez Xbox materiale wideo pokazano próbę ustanowienia rekordu na największy lecący ekran do gier wideo. Akcja odbyła się nad plażą w Miami, gdzie menedżer społeczności Team Ninja Emmanuel “Master” Rodriguez oraz raper Swae Lee zagrali w Ninja Gaiden 4 w przestworzach.