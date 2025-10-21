Ninja Gaiden 4 ustanawia rekord świata. Xbox promuje grę w przestworzach

Nowa odsłona kultowej serii Ninja Gaiden trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa dzięki widowiskowemu pokazowi zorganizowanemu przez Xboxa.
Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października, ale gra już teraz zapisała się w historii. Xbox i Team Ninja zorganizowali w Miami wyjątkową akcję promocyjną, która zakończyła się oficjalnym rekordem Guinnessa. W centrum wydarzenia znalazły się helikoptery, gigantyczny ekran i sama rozgrywka z nowej odsłony legendarnej serii.
Ninja Gaiden 4 – rekordowy pokaz z helikopterami
W opublikowanym przez Xbox materiale wideo pokazano próbę ustanowienia rekordu na największy lecący ekran do gier wideo. Akcja odbyła się nad plażą w Miami, gdzie menedżer społeczności Team Ninja Emmanuel “Master” Rodriguez oraz raper Swae Lee zagrali w Ninja Gaiden 4 w przestworzach.
Gra była wyświetlana na 26-stopowym ekranie LED, który został zawieszony na drugim helikopterze pilotowanym przez Heli-D. Pokaz zakończył się sukcesem – Guinness World Records oficjalnie potwierdziło, że Xbox i Team Ninja ustanowili rekord w kategorii największego lecącego ekranu do gier.
Ninja Gaiden 4 to pierwsza główna odsłona serii od prawie trzynastu lat. Nad tytułem pracują Team Ninja i PlatinumGames, a wśród bohaterów pojawią się Ryu Hayabusa oraz nowa postać – Yakumo. Twórcy zapowiadają powrót do dynamicznych, widowiskowych pojedynków, z których słynie cykl.
Ninja Gaiden 4 trafi do Xbox Game Pass już w dniu premiery. Choć rekord Guinnessa nie dotyczy samej rozgrywki, oryginalna akcja promocyjna bez wątpienia imponuje.
